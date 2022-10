Ya no se necesita autorización de los familiares para donar órganos de fallecido

En entrevista con Blu Radio, el representante a la Cámara Rodrigo Lara Restrepo, quien impulsó la ley, dijo que la donación de órganos está en crisis, pues en Colombia cada vez es menor. (Vea además: La decisión de donar órganos, una iniciativa que debe ‘dejarse conversada’ ).

Publicidad

Sin embargo, comentó que “la demanda de órganos es cada día mayor en Colombia y en todo el mundo, mayor cantidad de enfermedades y afiliaciones al sistema de salud”.



Por tal motivo, esta ley busca solucionar esta crisis de donación de órganos y “se entienda que somos donantes a menos que manifestemos lo contrario”.



Así las cosas, llega la presunción legal de donación y se elimina la autorización de los deudos. Es decir, cuando una persona fallece y no ha expresado lo contrario a lo largo de su vida, ya no se necesita la autorización de los familiares.



Dijo que actualmente más del 40 por ciento de los órganos se pierden, lo que implica que el 40 % de personas que fallecen podrían haber sobrevivido con donación.



Si alguien quiere aclarar que no pretende donar sus órganos al fallecer, lo podrá hacer “a través de su EPS en una consulta médica o puede expresarlo en un documento privado en una Notaría”, explicó el congresista.