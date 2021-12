¿Ya pasó lo duro del COVID-19? Epidemiólogo Luis Jorge Hernández respondió a dudas

Fue en China cuando se reportaron los primeros casos de un nuevo tipo de coronavirus llamado COVID-19, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

De ahí, esta enfermedad viral se convirtió en un gran brote a nivel mundial, afectando la salud de muchas personas, incluso, quitándoles la vida. Hoy, 25 de diciembre, completando casi los dos años de pandemia, seis de cada 10 colombianos ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna anticovid.

Sin embargo, ¿qué viene en los próximos meses?

De acuerdo con el epidemiólogo Luis Jorge Hernández, quien estuvo en diálogo con El Radar de BLU Radio, debemos vacunarnos muy seguidamente y tomar esta acción como algo cotidiano.

"Muy seguramente tenemos ya que acostumbrarnos que cada seis meses o que cada año tenemos que vacurnanos frente al COVID. Eso ya pasaba con la influenza", aseguró.

Además aseguró que la parte más dura del COVID-19 ya pasó, sin embargo debemos seguir reforzando las medidas de seguridad.

"Lo peor ya pasó, no hay que meter miedo, esto no es necesario. Las pandemias son así. La pandemia de influenza en 1918 duró casi cuatro años, pero no habían vacunas, aquí sí tenemos vacunas", puntualizó el epidemiólogo.

Escuche la entrevista aquí: