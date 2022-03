Según la proyección de la Policía de Tránsito, se espera que alrededor de 856.000 vehículos se movilicen por las vías de todo el país, en Cundinamarca 269.000 y en Bogotá, entrando y saliendo, cerca de 175.000. Por lo que desde la institución hacen un llamado para “madrugarle al plan retorno” y evitar mayores trancones este lunes festivo.

Asimismo, el general Juan Libreros, director de la Unidad de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, mencionó en BLU Radio que desde el viernes, 18 de marzo, hasta este lunes 21 a las 6:00 de la mañana, se han realizado 3.694 comparendos de tránsito.

Detalló que los comparendo, principalmente, son porque los conductores no portan la licencia de conducción, no tienen revisión tecnomecánica al día ni seguro. Además, en el caso de las motocicletas, “por no respetar las normas de tránsito” y, según el general Libreros, por el transporte informal.

Pico y placa regional en Bogotá

El general también recordó que este lunes festivo vuelve a funcionar el pico y placa regional, que aplica en todas las entradas de la ciudad. Solo se permitirá el ingreso de vehículos que terminan en placa par entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde.

Desde las 4:00 de la tarde y hasta las 8:00 de la noche solo podrán entrar a la ciudad los vehículos cuyas placas terminen en número impar; la sanción es de $468.500 para los conductores que incumplan la medida.