Yo acompañé a Óscar Iván Zuluaga a reunión con Duda Mendonça: senador Iván Duque

LópezDe acuerdo con el senador uribista Iván Duque, en esa reunión que se dio en febrero del 2014 entre Duda Mendonça y Óscar Iván Zuluaga, estuvo también el hijo del excandidato presidencial, David Zuluaga, y según el congresista, no tuvo ninguna relación con los pagos que se hayan realizado en campaña.

"Yo no tuve ninguna participación en la parte administrativa y contractual de esa campaña, simplemente me invitaron a esa reunión, pero doy fe que no se habló nada relacionado con pagos", agregó Duque.

El nombre de Duda Mendonça empezó a sonar en Colombia cuando fue contratado por la campaña presidencial Zuluaga en la que le hizo cambios que fueron claves para que el candidato del uribismo ganará la primera vuelta.

Sin embargo, ha trascendido que los honorarios de Mendonça habrían sido pagados por la polémica Odebrecth.