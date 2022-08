Zijin Continental Gold denunció actos vandálicos y bloqueos contra sus instalaciones en Buriticá

Mientras continúa el operativo búsqueda de presuntos mineros desaparecidos en Buriticá, Antioquia , por inundaciones con lodos en los socavones, la multinacional Zijin Continental Gold denuncia actos vandálicos contra sus instalaciones y que los bloqueos tienen afectados el normal desarrollo de las labores de sus empleados.

Un equipo de salvamento minero completa cinco días de labores de búsqueda para rescatar a posibles trabajadores informales que quedaron atrapados en las minas luego de que fueran vertidos lodos y concreto en la vereda Los Asientos de Buriticá.

La multinacional Zijin Continental Gold, acusada de esos procedimientos, señaló que se ha apoyado esas labores de búsqueda, pero también denunció que las vías de hecho aplicadas por algunos mineros informales y sus familias ha perjudicado el normal desarrollo de las operaciones.

Los bloqueos de las vías han impedido, de acuerdo con la empresa, la libre movilidad de sus empleados y se han registrado algunos actos de vandalismo contra las instalaciones de la empresa, daños a las porterías, asalto a vehículos de alimentos y amenazas al personal.

A la zona han viajado diferentes autoridades, entre ellas la congresista Isabel Zuleta que insistió que primero se deben resolver los rescates: “La principal tarea es que no haya más desaparecidos, que se puedan rescatar las personas, que se aclare la situación y que luego se aclare las acciones de la multinacional Zijin Continental Gold”, afirmó la congresista.

Uno de los mineros que salió de los socavones inundados narró que sufrió lesiones, pero que lo más complejo es que no le están permitiendo sus derecho al trabajo: “Gracias a Dios me salvé de lo que pudo pasar, la empresa no nos deja trabajar”, relató.

Hasta ahora, no se ha rescatado ninguna persona o hallado algún cadáver de los mineros que las familias y compañeros denuncian que estarían atrapados dentro de las minas informales.