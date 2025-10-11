Así será el plan Éxodo en el puente festivo: Noticias de la Mañana, 11 de octubre de 2025

Este sábado, 11 de octubre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Ya se cumplió un día desde el cese al fuego entre Israel y Hamás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que viajará a Israel.

Este fin de semana se llevará a cabo el plan Éxodo, donde se espera que miles de vehículos se movilicen por las principales ciudades del país.

La Comisión Nacional de Comunicaciones reglamentó las alocuciones presidenciales del presidente Petro.

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra Iván Name y Andrés Calle por el caso de corrupción de la UNGRD.

Las clases en la Universidad Nacional se retoman posterior a las protestas por encapuchados en la institución.

La general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte, dio detalles sobre el plan éxodo durante el puente festivo.

César Pardo, presidente de Conalgodón, se refirió a las consecuencias con respecto al decreto que busca reducir el arancel de los hilados al 0 %.

Escuche el programa completo aquí: