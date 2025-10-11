En vivo
Así será el plan Éxodo en el puente festivo: Noticias de la Mañana, 11 de octubre de 2025

En Noticias de la Mañana del sábado, 11 de octubre de 2025. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

Este sábado, 11 de octubre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Ya se cumplió un día desde el cese al fuego entre Israel y Hamás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que viajará a Israel.
  • Este fin de semana se llevará a cabo el plan Éxodo, donde se espera que miles de vehículos se movilicen por las principales ciudades del país.
  • La Comisión Nacional de Comunicaciones reglamentó las alocuciones presidenciales del presidente Petro.
  • La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra Iván Name y Andrés Calle por el caso de corrupción de la UNGRD.
  • Las clases en la Universidad Nacional se retoman posterior a las protestas por encapuchados en la institución.
  • La general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte, dio detalles sobre el plan éxodo durante el puente festivo.
  • César Pardo, presidente de Conalgodón, se refirió a las consecuencias con respecto al decreto que busca reducir el arancel de los hilados al 0 %.

Escuche el programa completo aquí:

