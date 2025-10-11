Así será el plan Éxodo en el puente festivo: Noticias de la Mañana, 11 de octubre de 2025

Actualizado: 11 de oct, 2025
Este sábado, 11 de octubre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Ya se cumplió un día desde el cese al fuego entre Israel y Hamás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que viajará a Israel.
- Este fin de semana se llevará a cabo el plan Éxodo, donde se espera que miles de vehículos se movilicen por las principales ciudades del país.
- La Comisión Nacional de Comunicaciones reglamentó las alocuciones presidenciales del presidente Petro.
- La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra Iván Name y Andrés Calle por el caso de corrupción de la UNGRD.
- Las clases en la Universidad Nacional se retoman posterior a las protestas por encapuchados en la institución.
- La general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte, dio detalles sobre el plan éxodo durante el puente festivo.
- César Pardo, presidente de Conalgodón, se refirió a las consecuencias con respecto al decreto que busca reducir el arancel de los hilados al 0 %.
Escuche el programa completo aquí: