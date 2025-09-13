En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Incertidumbre por operaciones en vía al Llano: Noticias de la Mañana, 13 de septiembre de 2025

En Noticias de la Mañana del sábado, 13 de septiembre de 2025. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 08:07 a. m.

Este sábado, 13 de septiembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Hasta el próximo lunes, 15 de septiembre, se dará inicio a la operación en la vía antigua al Llano, mientras que la vía que comunica la capital con Villavicencio seguirá cerrada.
  • En el caso del asesinato del precandidato presidencial Fernando Villavicencio, en Ecuador, un testigo clave habría mencionado al hermano del presidente Petro.
  • El próximo 19 de septiembre se dará inicio a la inscripción de los candidatos presidenciales para las consultas de los partidos en Colombia.
  • Riesgo para el Ejército por los drones que grupos terroristas usan para cometer atentados en el país.
  • La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estudiará la apelación de la familia del líder desaparecido Álvaro Gomez Hurtado.
  • Gobiernos de Perú y Colombia sentaron bases para tratar con diplomacia la tensión por la isla Santa Rosa.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad