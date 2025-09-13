Incertidumbre por operaciones en vía al Llano: Noticias de la Mañana, 13 de septiembre de 2025

Este sábado, 13 de septiembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Hasta el próximo lunes, 15 de septiembre, se dará inicio a la operación en la vía antigua al Llano , mientras que la vía que comunica la capital con Villavicencio seguirá cerrada.

En el caso del asesinato del precandidato presidencial Fernando Villavicencio, en Ecuador, un testigo clave habría mencionado al hermano del presidente Petro .

. El próximo 19 de septiembre se dará inicio a la inscripción de los candidatos presidenciales para las consultas de los partidos en Colombia.

de los partidos en Colombia. Riesgo para el Ejército por los drones que grupos terroristas usan para cometer atentados en el país.

en el país. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estudiará la apelación de la familia del líder desaparecido Álvaro Gomez Hurtado .

. Gobiernos de Perú y Colombia sentaron bases para tratar con diplomacia la tensión por la isla Santa Rosa.

