Incertidumbre por operaciones en vía al Llano: Noticias de la Mañana, 13 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 13, 2025 08:07 a. m.
Este sábado, 13 de septiembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Hasta el próximo lunes, 15 de septiembre, se dará inicio a la operación en la vía antigua al Llano, mientras que la vía que comunica la capital con Villavicencio seguirá cerrada.
- En el caso del asesinato del precandidato presidencial Fernando Villavicencio, en Ecuador, un testigo clave habría mencionado al hermano del presidente Petro.
- El próximo 19 de septiembre se dará inicio a la inscripción de los candidatos presidenciales para las consultas de los partidos en Colombia.
- Riesgo para el Ejército por los drones que grupos terroristas usan para cometer atentados en el país.
- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estudiará la apelación de la familia del líder desaparecido Álvaro Gomez Hurtado.
- Gobiernos de Perú y Colombia sentaron bases para tratar con diplomacia la tensión por la isla Santa Rosa.
Escuche el programa completo aquí: