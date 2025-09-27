Petro ya no puede entrar a Estados Unidos: Noticias de la Mañana, 27 de septiembre de 2025

Actualizado: 27 de sept, 2025
Este sábado, 27 de septiembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Kendrick Lamar se presentará en el Vive Claro luego de que se tomaran medidas correctivas posterior a las molestias por el concierto de Green Day.
- El departamento de Estado de Estados Unidos informó que le revocará la visa a Gustavo Petro.
- Se conocieron detalles exclusivos de cómo una civil se infiltró en el esquema de seguridad del presidente de la República. Hay un sargento activo, un mayor del Ejército y un civil involucrados.
- El Pacto Histórico eligió a Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda como los tres candidatos que irán a la consulta presidencial.
Escuche el programa completo aquí: