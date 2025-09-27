Petro ya no puede entrar a Estados Unidos: Noticias de la Mañana, 27 de septiembre de 2025

Este sábado, 27 de septiembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Kendrick Lamar se presentará en el Vive Claro luego de que se tomaran medidas correctivas posterior a las molestias por el concierto de Green Day.

luego de que se tomaran medidas correctivas posterior a las molestias por el concierto de Green Day. El departamento de Estado de Estados Unidos informó que le revocará la visa a Gustavo Petro .

Escuche el programa completo aquí: