Tristeza en Colombia por Valeria Afanador: Noticias de la Mañana, 30 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 30, 2025 07:48 a. m.
Este sábado, 30 de agosto de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Fue hallado el cuerpo sin vida el cuerpo de Valeria Afanador en el Río frío, en Cajicá, el pasado viernes en horas de la tarde.
- Fue aprobado el principio de oportunidad para Olmedo López por el escándalo de la UNGRD.
- El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que no se ha desplegado ningún pie de fuerza en la zona fronteriza con Venezuela.
- Se registró que el desempleo está en su porcentaje más bajo, desde el año 2017.
- En una reunión, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que China da estabilidad y certidumbre ante los cambios globales.
- Falleció el periodista Fredy Calvache, en Suiza tras perder la batalla contra el cáncer.
Escuche el programa completo aquí: