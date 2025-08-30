Tristeza en Colombia por Valeria Afanador: Noticias de la Mañana, 30 de agosto de 2025

Este sábado, 30 de agosto de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Fue hallado el cuerpo sin vida el cuerpo de Valeria Afanador en el Río frío, en Cajicá, el pasado viernes en horas de la tarde.

Fue aprobado el principio de oportunidad para Olmedo López por el escándalo de la UNGRD .

. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez , explicó que no se ha desplegado ningún pie de fuerza en la zona fronteriza con Venezuela.

Se registró que el desempleo está en su porcentaje más bajo, desde el año 2017 .

. En una reunión, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que China da estabilidad y certidumbre ante los cambios globales.

Falleció el periodista Fredy Calvache, en Suiza tras perder la batalla contra el cáncer.

