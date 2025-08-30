Publicidad

Tristeza en Colombia por Valeria Afanador: Noticias de la Mañana, 30 de agosto de 2025

En Noticias de la Mañana del sábado, 30 de agosto de 2025. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Blu Radio referencia - Micrófono de Blu Radio - Cabina de Blu Radio
Blu Radio referencia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 30, 2025 07:48 a. m.

Este sábado, 30 de agosto de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Fue hallado el cuerpo sin vida el cuerpo de Valeria Afanador en el Río frío, en Cajicá, el pasado viernes en horas de la tarde.
  • Fue aprobado el principio de oportunidad para Olmedo López por el escándalo de la UNGRD.
  • El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que no se ha desplegado ningún pie de fuerza en la zona fronteriza con Venezuela.
  • Se registró que el desempleo está en su porcentaje más bajo, desde el año 2017.
  • En una reunión, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que China da estabilidad y certidumbre ante los cambios globales.
  • Falleció el periodista Fredy Calvache, en Suiza tras perder la batalla contra el cáncer.

Escuche el programa completo aquí:

