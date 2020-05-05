En vivo
Blu Radio  / Albert Einstein

Albert Einstein

  • Albert Einstein, reflexión de la bicicleta
    Albert Einstein, reflexión de la bicicleta
    Foto: Geimini
    Sociedad

    El consejo oculto que Albert Einstein dejó escrito y la mayoría ignora: el secreto para ser feliz

    Una frase atribuida a Albert Einstein compara la vida con una bicicleta y explica por qué avanzar resulta clave para mantener el equilibrio personal y emocional.

  • Escuela de Medicina Albert Einstein anunció matriculas gratis_ reacción de estudiantes se hizo viral.jpg
    Escuela de Medicina Albert Einstein anunció matriculas gratis
    Foto: YouTube Albert Einstein College of Medicine
    Mundo

    Escuela de Medicina Albert Einstein anunció matrículas gratis: reacción de estudiantes se hizo viral

    Una donación de mil millones de dólares hecha por Ruth Gottesman, quien fue profesora de la escuela, permitirá ofrecer clases gratuitas a sus alumnos en el Bronx, en Nueva York.

  • 311979_BLU Radio. Albert Einstein / Foto: AFP.
    Blu Radio
    Mundo

    Insólito manuscrito de Albert Einstein será subastado en París

    Es un manuscrito de 54 páginas redactado en 1913 y 1914, en Zúrich, Suiza.

  • 318766_BLU Radio // Agujero Negro, imagen de referencia // Foto: AFP
    BLU Radio // Agujero Negro, imagen de referencia // Foto: AFP
    Ciencia

    ¿Einstein tenía razón? Por primera vez detectan luz detrás de un agujero negro

    Durante la observación de los rayos X lanzados al universo por un agujero negro supermasivo situado en el centro de una galaxia a 800 millones de años luz, el astrofísico Dan Wilkins identificó un patrón intrigante.

  • Kashe Quest-foto Instagram
    Kashe Quest, la niña estadounidense que con dos años tiene una inteligencia semejante a la de Albert Einstein
    Foto: Instagram de Kashe Quest
    Entretenimiento

    Kashe Quest, la niña que con dos años tiene una inteligencia semejante a la de Albert Einstein

    Una niña genio está deslumbrando al mundo con sus 146 puntos de coeficiencia y a su corta edad ya puede leer y escribir, habilidades que muy pocas personas desarrollan a los dos años.

  • 362655_Einstein sacando la lengua / Foto: referencia AFP
    Einstein sacando la lengua / Foto: referencia AFP
    Mundo

    Subastan la copia más antigua del ‘Einstein sacando la lengua’

    La impresión se hizo solo dos días después de que se tomara la fotografía.

  • 294292_Albert Einstein - Foto: AFP
    Albert Einstein - Foto: AFP
    Mundo

    La carta desconocida de Einstein que despierta el interés de muchos en el mundo

    Conozca el contenido de la carta que el físico le escribió a su hermana en 1922.

  • 311979_BLU Radio. Albert Einstein / Foto: AFP.
    Blu Radio
    Mundo

    Lo que dice la carta de Einstein sobre Dios y que ahora será subastada por 1,5 millones de dólares

    La carta de una página y media será subastada por Christie's en Nueva York el 4 de diciembre. Su valor es estimado en entre 1 millón y 1,5 millones de dólares.

  • 311979_BLU Radio. Albert Einstein / Foto: AFP.
    Blu Radio
    Mundo

    Científicos confirman una parte clave de la teoría de la relatividad de Einstein

    Para alcanzar el importante hallazgo, los astrónomos emplearon un telescopio en Chile.

  • 294292_Albert Einstein - Foto: AFP
    Albert Einstein - Foto: AFP
    Mundo

    Sale a la luz la teoría de la felicidad escrita por Albert Einstein

    El texto hace parte de una breve nota redactada en Tokio en 1922.

