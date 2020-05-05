Blu Radio Albert Einstein
El consejo oculto que Albert Einstein dejó escrito y la mayoría ignora: el secreto para ser feliz
Una frase atribuida a Albert Einstein compara la vida con una bicicleta y explica por qué avanzar resulta clave para mantener el equilibrio personal y emocional.
Escuela de Medicina Albert Einstein anunció matrículas gratis: reacción de estudiantes se hizo viral
Una donación de mil millones de dólares hecha por Ruth Gottesman, quien fue profesora de la escuela, permitirá ofrecer clases gratuitas a sus alumnos en el Bronx, en Nueva York.
Insólito manuscrito de Albert Einstein será subastado en París
Es un manuscrito de 54 páginas redactado en 1913 y 1914, en Zúrich, Suiza.
¿Einstein tenía razón? Por primera vez detectan luz detrás de un agujero negro
Durante la observación de los rayos X lanzados al universo por un agujero negro supermasivo situado en el centro de una galaxia a 800 millones de años luz, el astrofísico Dan Wilkins identificó un patrón intrigante.
Kashe Quest, la niña que con dos años tiene una inteligencia semejante a la de Albert Einstein
Una niña genio está deslumbrando al mundo con sus 146 puntos de coeficiencia y a su corta edad ya puede leer y escribir, habilidades que muy pocas personas desarrollan a los dos años.
Subastan la copia más antigua del ‘Einstein sacando la lengua’
La impresión se hizo solo dos días después de que se tomara la fotografía.
La carta desconocida de Einstein que despierta el interés de muchos en el mundo
Conozca el contenido de la carta que el físico le escribió a su hermana en 1922.
Lo que dice la carta de Einstein sobre Dios y que ahora será subastada por 1,5 millones de dólares
La carta de una página y media será subastada por Christie's en Nueva York el 4 de diciembre. Su valor es estimado en entre 1 millón y 1,5 millones de dólares.
Científicos confirman una parte clave de la teoría de la relatividad de Einstein
Para alcanzar el importante hallazgo, los astrónomos emplearon un telescopio en Chile.
Sale a la luz la teoría de la felicidad escrita por Albert Einstein
El texto hace parte de una breve nota redactada en Tokio en 1922.