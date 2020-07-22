Blu Radio Capa de ozono
Capa de ozono
El agujero de la capa de ozono se expande: supera la media histórica con patrones inusuales
Este año, el hemisferio sur vio antes que en 2024 el agujero, pues de acuerdo con mediciones anteriores a septiembre la superficie sin ozono alcanzaba ya los 15 millones de kilómetros cuadrados.
Agujero de la capa de ozono crece cada primavera austral
Esto debido a los clorofluorocarburos que son utilizados en aerosoles y refrigeradores, que causan el adelgazamiento de la capa de ozono y por ende la expansión del agujero. Se estima poder reducirlo en los próximos años.
Agujero de la capa de ozono sobre la Antártida alcanza su tamaño máximo en 20 años
La capa de ozono estratosférico, que protege a la Tierra de radiaciones solares peligrosas, está situada entre 11 y 40 km por encima de la superficie terrestre y filtra los rayos ultravioletas del Sol susceptibles de provocar cáncer, alterar el sistema inmunitario e, incluso, dañar el ADN de los seres vivos.
La capa de ozono estaría completamente recuperada para 2066, según la ONU
Según un informe de la ONU, la capa de ozono se está recuperando y de seguir con la trayectoria actual, en las próximas cuatro décadas se podría reconstruir por completo
Preocupante: casi toda la población mundial respira aire contaminado, según la OMS
Para la OMS, las conclusiones del informe revelan la importancia de reducir el uso de combustibles fósiles y la adopción de otras medidas concretas para reducir los niveles de contaminación del aire.
Este es el precio del turismo espacial: una experiencia única, pero bastante costosa
Realizar un viaje de ida y regreso a la Estación Espacial internacional con SpaceX podría costar 200 mil millones de pesos aproximadamente.
Detectan primera fuga activa de metano en la Antártida
De momento se desconoce por qué ocurrió la fuga y qué eventos la provocaron.
Cambie su nevera vieja, ahorre energía y cuide el medioambiente
Además, una nevera nueva le da un 'respiro' a la capa de ozono, vital para la vida en el planeta.
¡Buenas noticias! La recuperación de la capa de ozono es un hecho
El año pasado la NASA informó que el tamaño del agujero en septiembre había sido el más pequeño desde 1988.
Agujero en la capa de ozono ha disminuido su tamaño: científicos
Para efectuar esta investigación, los científicos analizaron cada registro del agujero de la capa de ozono del mes de septiembre entre el año 2000 y 2015.