Capa de ozono

Capa de ozono

  La capa de ozono, en vías de recuperación total en poco más de medio siglo
    La capa de ozono, en vías de recuperación total en poco más de medio siglo
    Foto: EFE
    Medio Ambiente

    El agujero de la capa de ozono se expande: supera la media histórica con patrones inusuales

    Este año, el hemisferio sur vio antes que en 2024 el agujero, pues de acuerdo con mediciones anteriores a septiembre la superficie sin ozono alcanzaba ya los 15 millones de kilómetros cuadrados.

  • 27159_Capa de Ozono / Foto: cubadebate.cu
    Capa de Ozono / Foto: cubadebate.cu
    Medio Ambiente

    Agujero de la capa de ozono crece cada primavera austral

    Esto debido a los clorofluorocarburos que son utilizados en aerosoles y refrigeradores, que causan el adelgazamiento de la capa de ozono y por ende la expansión del agujero. Se estima poder reducirlo en los próximos años.

  • Capa de ozono
    Blu Radio
    HANDOUT/AFP
    Medio Ambiente

    Agujero de la capa de ozono sobre la Antártida alcanza su tamaño máximo en 20 años

    La capa de ozono estratosférico, que protege a la Tierra de radiaciones solares peligrosas, está situada entre 11 y 40 km por encima de la superficie terrestre y filtra los rayos ultravioletas del Sol susceptibles de provocar cáncer, alterar el sistema inmunitario e, incluso, dañar el ADN de los seres vivos.

  • Glaciar en Canadá
    Blu Radio
    FABRICE COFFRINI/AFP
    Medio Ambiente

    La capa de ozono estaría completamente recuperada para 2066, según la ONU

    Según un informe de la ONU, la capa de ozono se está recuperando y de seguir con la trayectoria actual, en las próximas cuatro décadas se podría reconstruir por completo

  • Contaminación
    Blu Radio - EFE
    Foto: AFP, referencia
    Medio Ambiente

    Preocupante: casi toda la población mundial respira aire contaminado, según la OMS

    Para la OMS, las conclusiones del informe revelan la importancia de reducir el uso de combustibles fósiles y la adopción de otras medidas concretas para reducir los niveles de contaminación del aire.

  • galaxia espacio universo foto afp.jpeg
    Galaxia
    Foto: referencia AFP
    Turismo

    Este es el precio del turismo espacial: una experiencia única, pero bastante costosa

    Realizar un viaje de ida y regreso a la Estación Espacial internacional con SpaceX podría costar 200 mil millones de pesos aproximadamente.

  • 364548_antartida_foto_afp.jpeg
    antartida_foto_afp.jpeg
    Medio Ambiente

    Detectan primera fuga activa de metano en la Antártida

    De momento se desconoce por qué ocurrió la fuga y qué eventos la provocaron.

  • 350947_BLU Radio. Nevera // Foto: Referencia AFP
    BLU Radio. Nevera // Foto: Referencia AFP
    Tecnología

    Cambie su nevera vieja, ahorre energía y cuide el medioambiente

    Además, una nevera nueva le da un 'respiro' a la capa de ozono, vital para la vida en el planeta.

  • 298544_ozono_-afp.jpg
    ozono_-afp.jpg
    JEAN-PIERRE CLATOT/AFP
    Mundo

    ¡Buenas noticias! La recuperación de la capa de ozono es un hecho

    El año pasado la NASA informó que el tamaño del agujero en septiembre había sido el más pequeño desde 1988.

  • 201584_Foto: AFP
    Foto: AFP
    Medio Ambiente

    Agujero en la capa de ozono ha disminuido su tamaño: científicos

    Para efectuar esta investigación, los científicos analizaron cada registro del agujero de la capa de ozono del mes de septiembre entre el año 2000 y 2015.

