Blu Radio Fanny Lu
Fanny Lu
-
Fanny Lu: “Siento que en la autenticidad de tu estilo es en definitiva tu esencia"
Con este nuevo disco internacional, en el que participan estrellas y colegas de Fanny Lu de todos los países, como los hermanos Baute representando a Venezuela o Ana del Castillo de Colombia.
-
Video: Fanny Lu despidió con emotivo canto a su amigo Mauricio Leal
El estilista Mauricio Leal y su madre fueron encontrados sin vida en la casa en La Calera.
-
No es solo infidelidad, es deslealtad: Fanny Lu reveló que su esposo la engañó con su mejor amiga
Fanny Lu contó cómo se enteró que su esposo le era infiel con su mejor amiga. Sin embargo, afirmó que ya la perdonó a ella y a él también, pues ahora es feliz y está nuevamente enamorada.
-
La sensibilidad no es negativa ni es debilidad: Fanny Lu habló de los retos de ser mujer y madre
Desde su papel de embajadora de buena voluntad de la OEA trata de comprobar que las mujeres son tan capaces como los hombres.
-
Fanny Lu reveló lo que piensa de Camilo y Evaluna Montaner
La artista colombiana habló de varios temas y confesó también la razón por la que no colaboró con Camilo.
-
La mostrada de pierna de Fanny Lu que dejó con la boca abierta a muchos
La cantante preguntó por sus zapatos, pero los seguidores quedaron deslumbrados con sus atributos.
-
¡Por fin! Fanny Lu presentó a su novio en Instagram
La cantante ha manejado su vida amorosa con reserva.
-
¡Sensual jardinera! Fanny Lu publicó foto en la que muestra sus espectaculares piernas
La imagen compartida en redes ya tiene más de 39.000 ‘likes’.
-
La graciosa caída de Fanny Lu por la que es tendencia en Twitter
La cantante sufrió un pequeño percance cuando estaba 'modelando' en La Voz Kids.
-
Fanny Lu y Andrés Cepeda revelan lo que traerá la nueva temporada de La Voz Kids
“Este año, Fanny viene con una fuerza insuperable”, adelantó Andrés Cepeda.