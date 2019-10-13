Publicidad

Blu Radio  / Fanny Lu

Fanny Lu

  • Fanny Lu.jpg
    Fanny Lu //
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Fanny Lu: “Siento que en la autenticidad de tu estilo es en definitiva tu esencia"

    Con este nuevo disco internacional, en el que participan estrellas y colegas de Fanny Lu de todos los países, como los hermanos Baute representando a Venezuela o Ana del Castillo de Colombia.

  • Fanny Lu en exequias de Mauricio Leal
    Fanny Lu en exequias de Mauricio Leal
    Foto: captura de video Instagram: @fannylu
    Entretenimiento

    Video: Fanny Lu despidió con emotivo canto a su amigo Mauricio Leal

    El estilista Mauricio Leal y su madre fueron encontrados sin vida en la casa en La Calera.

  • 336814_Blu Radio // Fanny Lu // Foto: Cortesía Instagram: fannylu
    Blu Radio // Fanny Lu // Foto: Cortesía Instagram: fannylu
    Entretenimiento

    No es solo infidelidad, es deslealtad: Fanny Lu reveló que su esposo la engañó con su mejor amiga

    Fanny Lu contó cómo se enteró que su esposo le era infiel con su mejor amiga. Sin embargo, afirmó que ya la perdonó a ella y a él también, pues ahora es feliz y está nuevamente enamorada.

  • 336814_Blu Radio // Fanny Lu // Foto: Cortesía Instagram: fannylu
    Blu Radio // Fanny Lu // Foto: Cortesía Instagram: fannylu
    Sociedad

    La sensibilidad no es negativa ni es debilidad: Fanny Lu habló de los retos de ser mujer y madre

    Desde su papel de embajadora de buena voluntad de la OEA trata de comprobar que las mujeres son tan capaces como los hombres.

  • 336814_Blu Radio // Fanny Lu // Foto: Cortesía Instagram: fannylu
    Blu Radio // Fanny Lu // Foto: Cortesía Instagram: fannylu
    Entretenimiento

    Fanny Lu reveló lo que piensa de Camilo y Evaluna Montaner

    La artista colombiana habló de varios temas y confesó también la razón por la que no colaboró con Camilo.

  • 336814_Blu Radio // Fanny Lu // Foto: Cortesía Instagram: fannylu
    Blu Radio // Fanny Lu // Foto: Cortesía Instagram: fannylu
    Entretenimiento

    La mostrada de pierna de Fanny Lu que dejó con la boca abierta a muchos

    La cantante preguntó por sus zapatos, pero los seguidores quedaron deslumbrados con sus atributos.

  • 336814_Blu Radio // Fanny Lu // Foto: Cortesía Instagram: fannylu
    Blu Radio // Fanny Lu // Foto: Cortesía Instagram: fannylu
    Entretenimiento

    ¡Por fin! Fanny Lu presentó a su novio en Instagram

    La cantante ha manejado su vida amorosa con reserva.

  • 336814_Blu Radio // Fanny Lu // Foto: Cortesía Instagram: fannylu
    Blu Radio // Fanny Lu // Foto: Cortesía Instagram: fannylu
    Entretenimiento

    ¡Sensual jardinera! Fanny Lu publicó foto en la que muestra sus espectaculares piernas

    La imagen compartida en redes ya tiene más de 39.000 ‘likes’.

  • 331180_BLU Radio // Foto: captura del video.
    BLU Radio // Foto: captura del video.
    Entretenimiento

    La graciosa caída de Fanny Lu por la que es tendencia en Twitter

    La cantante sufrió un pequeño percance cuando estaba 'modelando' en La Voz Kids.

  • 328426_BLU Radio // Fanny Lu y Andrés Cepeda // Foto: BLU Radio
    BLU Radio // Fanny Lu y Andrés Cepeda // Foto: BLU Radio
    Entretenimiento

    Fanny Lu y Andrés Cepeda revelan lo que traerá la nueva temporada de La Voz Kids

    “Este año, Fanny viene con una fuerza insuperable”, adelantó Andrés Cepeda.

