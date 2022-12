La sensibilidad no es negativa ni es debilidad: Fanny Lu habló de los retos de ser mujer y madre

La reconocida artista colombiana Fanny Lu se le midió a hablar acerca de los retos de ser mujer y madre y cómo estos los ha tenido que asumir siendo una persona sensible.

“Es a veces esa noción de que eres débil, de que eres frágil y sí eres sensible, pero la sensibilidad no es negativa ni es debilidad. La sensibilidad te da un sentir respecto a las cosas diferente por el mismo hecho de ser madres. Dios nos ha dado esa capacidad increíble, pero la real dificultad de ser mujer es esa noción de la fragilidad de que la mujer no tiene la misma capacidad del hombre y ese tema de la equidad”, expresó la cantante en entrevista con Pulzo.

Asimismo, la artista dijo que, desde su papel de embajadora de buena voluntad de la OEA , trata de comprobar que las mujeres son tan capaces como los hombres en medio de una constante lucha.

Además de esto, Fanny Lu mencionó que a las mujeres les cuesta más salir adelante en el medio artístico, por lo que aprovechó el momento para agradecer a sus colegas por ayudar a que el panorama se transforme.