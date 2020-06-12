Publicidad

    Regresa HJCK en Ditu //
    Fotos: Caracol Televisión
    Entretenimiento

    ¡La HJCK se transforma y llegará a Ditu!

    Caracol Televisión se enorgullece en anunciar una nueva etapa en la evolución del legado cultural de la HJCK.

  • Maruja Vieira.JPG
    Foto: Archivo particular de El Espectador.
    Cultura

    A los 100 años murió Maruja Vieira, reconocida poetisa colombiana

    La poetisa manizaleña Maruja Vieira celebró su cumpleaños número 100 en diciembre de 2022. Maruja Vieira estaba internada en una clínica de Bogotá desde el pasado 25 de octubre.

  • La HJCK celebra los 200 años del Museo Nacional de Colombia.jpg
    En la sala "Ser y hacer" podrá encontrar piezas de audio de la HJCK donde encontrará las voces de artistas como Fernando Botero, Alejandro Obregón y Beatriz González.
    Foto: suministrada
    Sociedad

    La HJCK celebra los 200 años del Museo Nacional de Colombia

    La HJCK, junto al Museo Nacional, realizará el ciclo ‘Historias de una nación. Conversaciones en el Museo Nacional de Colombia’. Además, encontrará en el Museo audios de artistas, sus voces y sus historias.

  • Gonzalo Caro, Carolo.jpg
    Foto: Suministrada
    Antioquia

    Falleció 'Carolo', periodista que lideró festival hippie más concurrido de la historia de Colombia

    Gonzalo Caro, de 74 años, estaba internado en el hospital de La Ceja por una peritonitis.

  • Homenaje a Gabriel García Márquez AFP.jpg
    Homenaje a Gabriel García Márquez /
    Foto AFP
    Sociedad

    Los fragmentos de las obras más aclamadas de Gabriel García Márquez leídas por él mismo

    Este sábado, a propósito del cumpleaños de 'Gabo', la HJCK realizó un recopilado con fragmentos leídos con la voz del mismo Gabriel García Márquez que grabó en su momento para esta emisora.

  • 367375_Álvaro Castaño Castillo // Foto: cortesía
    Álvaro Castaño Castillo // Foto: cortesía
    Sociedad

    El recuerdo de Pilar Castaño de su padre y la creación de la emisora HJCK

    Esta semana se celebraron los 100 años del natalicio de Álvaro Castaño.

  • 366817_Álvaro Castaño Castillo // Foto: cortesía
    Álvaro Castaño Castillo // Foto: cortesía
    Sociedad

    Álvaro Castaño Castillo: 100 años del nacimiento del pionero de la radio cultural

    Más allá de un revolucionario de la cultura, ‘don Álvaro’ era un ser humano sencillo y excepcional. Conozca la semblanza del quijote de la radio.

  • 343079_BLU Radio // HJCK// Foto: Instagram
    BLU Radio // HJCK// Foto: Instagram
    Practicante Web BluRadio 2
    Cultura

    Archivo de la emisora HJCK, un tesoro de la radio colombiana

    De Gonzalo Arango a Leo Matiz, Juan Rulfo, Borges, Sartre y más. Las voces más importantes del siglo XX se pudieron escuchar en Colombia gracias a la HJCK.

  • 342654_Pilar Castaño, hija de Álvaro Castaño, fundador de la icónica e histórica HJCK - BLU Radio
    Pilar Castaño, hija de Álvaro Castaño, fundador de la icónica e histórica HJCK - BLU Radio
    Sociedad

    Así nació la histórica HJCK, la radio para la inmensa minoría

    Pilar Castaño recordó, con amor y nostalgia, los mejores momentos de la “quijotesca emisora”.

  • 282219_Blu Radio. Festival Internacional de Música Clásica en Bogotá / Foto: festivalmusicaclasicadebogota.org
    Blu Radio. Festival Internacional de Música Clásica en Bogotá / Foto: festivalmusicaclasicadebogota.org
    Sociedad

    ¡Agéndese! HJCK transmitirá el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá

    Usted podrá vivir lo mejor del evento que se realizará en el Teatro Colón a través de la emisora HJCK

