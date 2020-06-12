Blu Radio HJCK
HJCK
-
¡La HJCK se transforma y llegará a Ditu!
Caracol Televisión se enorgullece en anunciar una nueva etapa en la evolución del legado cultural de la HJCK.
-
A los 100 años murió Maruja Vieira, reconocida poetisa colombiana
La poetisa manizaleña Maruja Vieira celebró su cumpleaños número 100 en diciembre de 2022. Maruja Vieira estaba internada en una clínica de Bogotá desde el pasado 25 de octubre.
-
La HJCK celebra los 200 años del Museo Nacional de Colombia
La HJCK, junto al Museo Nacional, realizará el ciclo ‘Historias de una nación. Conversaciones en el Museo Nacional de Colombia’. Además, encontrará en el Museo audios de artistas, sus voces y sus historias.
-
Falleció 'Carolo', periodista que lideró festival hippie más concurrido de la historia de Colombia
Gonzalo Caro, de 74 años, estaba internado en el hospital de La Ceja por una peritonitis.
-
Los fragmentos de las obras más aclamadas de Gabriel García Márquez leídas por él mismo
Este sábado, a propósito del cumpleaños de 'Gabo', la HJCK realizó un recopilado con fragmentos leídos con la voz del mismo Gabriel García Márquez que grabó en su momento para esta emisora.
-
El recuerdo de Pilar Castaño de su padre y la creación de la emisora HJCK
Esta semana se celebraron los 100 años del natalicio de Álvaro Castaño.
-
Álvaro Castaño Castillo: 100 años del nacimiento del pionero de la radio cultural
Más allá de un revolucionario de la cultura, ‘don Álvaro’ era un ser humano sencillo y excepcional. Conozca la semblanza del quijote de la radio.
-
Archivo de la emisora HJCK, un tesoro de la radio colombiana
De Gonzalo Arango a Leo Matiz, Juan Rulfo, Borges, Sartre y más. Las voces más importantes del siglo XX se pudieron escuchar en Colombia gracias a la HJCK.
-
Así nació la histórica HJCK, la radio para la inmensa minoría
Pilar Castaño recordó, con amor y nostalgia, los mejores momentos de la “quijotesca emisora”.
-
¡Agéndese! HJCK transmitirá el Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá
Usted podrá vivir lo mejor del evento que se realizará en el Teatro Colón a través de la emisora HJCK