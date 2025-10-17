En vivo
Holístika Podcast

Holístika Podcast es un espacio para reconectar con tu bienestar desde una mirada integral: cuerpo, mente, emociones y espíritu. En cada episodio encontrarás herramientas, terapias y perspectivas para equilibrar tu salud física y mental, cultivar la abundancia, gestionar tus emociones y vivir en armonía contigo mismo y con los demás.

Desde prácticas ancestrales hasta enfoques modernos de medicina y desarrollo personal, Holístika te invita a explorar distintas formas de sanar, crecer y alcanzar una vida plena.

