¿Quiere balancear mente y cuerpo? "Holistika" es el nuevo podcast que le ayuda a hacerlo

¿Somos realmente conscientes de que no somos solo mente o cuerpo, sino un todo indivisible? ¿Cómo influye esta unión en nuestras emociones, pensamientos y bienestar físico? Estas preguntas fundamentales son el punto de partida de Holistika, el nuevo videopodcast de Bumbox que ya está disponible en las principales plataformas de audio y video.

Conducido por Carolina Perdomo, comunicadora social, tarotista, astróloga y terapeuta del inconsciente, Holistika se presenta como un espacio semanal dedicado a explorar el amplio universo de las prácticas y conocimientos holísticos, que buscan comprender al ser humano en su totalidad. Cada episodio ofrece conversaciones con invitados expertos en diferentes disciplinas que ayudan a profundizar en temas tan variados como la salud mental, física, emocional y hasta financiera.

Carolina Perdomo describe su proyecto como “un espacio para entender y encontrar respuestas a lo que nos sucede en el día a día”. Así, en Holistika se abordan desde las dificultades para manejar las emociones, pasando por cómo alcanzar una prosperidad sana, hasta terapias holísticas que acompañan en momentos de enfermedad, desamor o búsqueda personal. La propuesta invita a la reflexión sobre cómo nuestra existencia no se divide entre mente y cuerpo, sino que ambos aspectos están entrelazados en un mismo sistema integral.



La mirada holística: un enfoque ancestral que cobra relevancia

Aunque en Occidente la salud y el bienestar tradicionalmente se han segmentado en categorías separadas, cuerpo por un lado, mente por otro, en muchas culturas orientales como la tibetana, china e hindú, esta visión integral ha sido la norma durante siglos. En estos sistemas, la persona es vista en su totalidad, y las terapias buscan equilibrar cuerpo, mente y espíritu simultáneamente.

Este enfoque está ganando cada vez más terreno en el mundo occidental. Médicos tradicionales hoy recomiendan prácticas holísticas como el grounding, conexión consciente con la tierra, el cuidado alimenticio orientado a la salud física y el contacto regular con la naturaleza para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Son enseñanzas milenarias que ahora encuentran eco en las consultas modernas.



Holistika promete un abanico amplio de temas que se irán abordando en episodios de entre 8 y 15 minutos, publicados cada sábado. Algunas de las temáticas incluyen terapias con caballos, constelaciones familiares, numerología, eventos astrológicos y la percepción del aura, entre otras disciplinas que amplían la comprensión de nuestro bienestar.

El videopodcast está disponible en plataformas tan variadas como YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, facilitando el acceso a quienes buscan integrar nuevas herramientas para sentirse plenos y en armonía con su entorno.



Un llamado a la integración personal

Holistika es más que un programa: es una invitación a repensar la relación que mantenemos con nosotros mismos, a reconocer que nuestros pensamientos, emociones y cuerpo físico son partes inseparables de un sistema vivo. Carolina Perdomo y sus invitados nos guían en este camino hacia una vida más consciente y equilibrada, donde la salud integral y la conexión espiritual no sean conceptos abstractos, sino prácticas cotidianas.

Para quienes buscan respuestas más allá de lo convencional, Holistika abre una ventana hacia un bienestar auténtico, ofreciendo herramientas y perspectivas para vivir con mayor plenitud y propósito.