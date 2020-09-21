Blu Radio James Bond
James Bond
-
Murió la "primera dama del espionaje", directora del misterioso MI5
Inspiró uno de los icónicos personajes de las películas de James Bond. Gestionó las ramas operativas de contraespionaje, contrasubversión y antiterrorismo de agencia de seguridad británica.
-
Las cinco entregas más curiosas de una empresa de envíos durante el 2024
Dentro de estos envíos hay artículos del agente ficticio 007 y un hospital cardiovascular.
-
Los famosos libros de James Bond serán reeditados para eliminar las palabras raciales ofensivas
Para muchos, los famosos libros de James Bond contienen frases raciales ofensivas que deben ser eliminadas.
-
Muere a los 94 años el compositor de la banda sonora de James Bond
Desde los 16 años, Monty Norman, se dedicó al mundo de la música, hasta convertirse en el compositor de la reconocida película.
-
James Bond cumple 60 años: esta es la historia del agente 007
La primera película de James Bond se estrenó en 1962 y seis actores le han dado vida al actor.
-
Daniel Craig se despide de James Bond con una estrella en el Paseo de la Fama
El Paseo de la Fama de Hollywood reconoce desde 1960 a celebridades internacionales por su labor y contribución a la industria del entretenimiento.
-
'Sin tiempo para morir': la última película del agente 007 llega a las salas de cine en Colombia
'Sin tiempo para morir' supone la última película del agente 007 que protagoniza el actor Daniel Craig.
-
¿Quién será el próximo James Bond? Daniel Craig se despide de su icónico personaje el agente 007
El actor interpretará por última vez al popular agente 007 en la película 'Sin tiempo para morir', donde estará acompañado de Ana de Armas y Rami Malek.
-
El príncipe Carlos y los duques de Cambridge estarán en el estreno de James Bond
El príncipe y los duques de Cambridge participarán en este evento junto con Daniel Craig, que interpreta al agente Bond.
-
