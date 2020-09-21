Publicidad

Blu Radio  / James Bond

James Bond

  • Stella Rimington_AFP.jpg
    Stella Rimington
    Foto: AFP
    Sociedad

    Murió la "primera dama del espionaje", directora del misterioso MI5

    Inspiró uno de los icónicos personajes de las películas de James Bond. Gestionó las ramas operativas de contraespionaje, contrasubversión y antiterrorismo de agencia de seguridad británica.

  • Carro del agente James Bond 007
    Carro del agente James Bond 007
    Foto: suministrada
    Sociedad

    Las cinco entregas más curiosas de una empresa de envíos durante el 2024

    Dentro de estos envíos hay artículos del agente ficticio 007 y un hospital cardiovascular.

  • Libros de James Bond.jpg
    Libros de james Bond
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Los famosos libros de James Bond serán reeditados para eliminar las palabras raciales ofensivas

    Para muchos, los famosos libros de James Bond contienen frases raciales ofensivas que deben ser eliminadas.

  • 315784_Blu Radio. James Bond. Foto: AFP
    Blu Radio. James Bond. Foto: AFP
    Mundo

    Muere a los 94 años el compositor de la banda sonora de James Bond

    Desde los 16 años, Monty Norman, se dedicó al mundo de la música, hasta convertirse en el compositor de la reconocida película.

  • Sean Connery / AFP
    Sean Connery / AFP
    AFP
    Entretenimiento

    James Bond cumple 60 años: esta es la historia del agente 007

    La primera película de James Bond se estrenó en 1962 y seis actores le han dado vida al actor.

  • No Time To Die
    No Time To Die, James Bond
    MLADEN ANTONOV/AFP
    Entretenimiento

    Daniel Craig se despide de James Bond con una estrella en el Paseo de la Fama

    El Paseo de la Fama de Hollywood reconoce desde 1960 a celebridades internacionales por su labor y contribución a la industria del entretenimiento.

  • No Time To Die Foto AFP.jpg
    No Time To Die
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    'Sin tiempo para morir': la última película del agente 007 llega a las salas de cine en Colombia

    'Sin tiempo para morir' supone la última película del agente 007 que protagoniza el actor Daniel Craig.

  • Daniel Craig Foto AFP.jpg
    Daniel Craig /
    Foto AFP
    Entretenimiento

    ¿Quién será el próximo James Bond? Daniel Craig se despide de su icónico personaje el agente 007

    El actor interpretará por última vez al popular agente 007 en la película 'Sin tiempo para morir', donde estará acompañado de Ana de Armas y Rami Malek.

  • Príncipe Carlos
    Príncipe Carlos
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    El príncipe Carlos y los duques de Cambridge estarán en el estreno de James Bond

    El príncipe y los duques de Cambridge participarán en este evento junto con Daniel Craig, que interpreta al agente Bond.

  • Actriz Kim Basinger
    Actriz Kim Basinger
    Foto: AFP
    Sociedad

    Famosa actriz de Hollywood quedó en ruina tras comprar un pueblo completo en 20 millones de dólares

    La reconocida estrella se dejó tentar por las excentricidades y decidió invertir su capital en todo un pueblo.

