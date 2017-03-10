En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Premio Nobel de Paz
Dina Boluarte
Nuevo ataque a Inpec
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nicole Kidman

Nicole Kidman

  • Nicole Kidman y Keith Urban_AFP.jpg
    Nicole Kidman y Keith Urban
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Nicole Kidman y Keith Urban se separaron: uno de ellos intentó "salvar" el matrimonio

    Nicole Kidman y Keith Urban parecían ser uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood. La ruptura fue confirmada por medios, pero ninguno se ha pronunciado.

  • Luke Evans
    Luke Evans
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    El actor y cantante Luke Evans anunció nuevo sencillo junto a Nicole Kidman

    El disco incluye dos duetos, "Come what may", junto a la británica Charlotte Church, y "Say something", con Nicole Kidman.

  • 279119_Foto: AFP
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    ¿No hay cuarentena para Nicole Kidman en Hong Kong? Esto desata críticas entre los ciudadanos

    Al parecer la estrella de Hollywood se encuentra en esa ciudad filmando una nueva serie para Amazon.

  • 279119_Foto: AFP
    Foto: AFP
    Entretenimiento

    Nicole Kidman explicó los motivos de su curiosa forma de aplaudir en los Óscar

    La extraña forma de aplaudir de la estrella de Hollywood fue uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad