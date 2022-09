El actor y cantante Luke Evans anunció nuevo sencillo junto a Nicole Kidman

El actor y cantante británico Luke Evans, conocido por sus papeles en "Beauty and the Beast" (2017) o "The hobbit" (2013), anunció este jueves la publicación el 4 de noviembre de su segundo disco, "A song for you", que incluirá una colaboración con la también actriz australiano-estadounidense Nicole Kidman.

El primer anticipo, titulado "Horizons Blue" y disponible ya en plataformas digitales, fue escrito por Evans durante su estancia en Florida ( EEUU ) en plena pandemia y constituye su bautizo como escritor, informó este jueves la discográfica BMG.

En total son dos los temas coescritos junto a la cantante y compositora británica Amy Wadge en una selección de 14 canciones, entre ellas las versiones "Bridge over troubled water" o "My way", y todas con el apoyo de la Orquesta Filarmónica de Praga y del Coro Masculino de Treorchy.

El álbum toma el nombre de uno de los cortes, "A song for you", que fue escrita por Leon Russell y que popularizó Donny Hathaway en 1971, que ha sido versionado entre otros por Elton John, Ray Charles y Willie Nelson.

El disco incluye dos duetos, "Come what may", junto a la británica Charlotte Church, y "Say something", con Nicole Kidman, que fuera su compañera de reparto en la reciente serie de televisión "Nine Perfect Strangers" de Amazon.

