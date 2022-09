¿Cuál es el futuro de Monómeros con las sanciones económicas de EEUU contra Nicolás Maduro?

Guillermo Rodríguez, exgerente de Monómeros, habló en Mañanas Blu acerca de la toma del poder de Nicolás Maduro sobre la empresa venezolana. Según el ejecutivo, la compañía está en el centro del debate del país y aspira a que se logre consolidar la posibilidad real de que haya una vía sustentable para producir fertilizantes para el país.

De acuerdo con Rodríguez, a pesar de las sanciones económicas de EEUU contra Nicolás Maduro, la licencia Ofac podría mantenerse.

“La licencia Ofac es determinante para el manejo con todos los grupos de interés. En repetidas oportunidades mantuve conversaciones con las autoridades de los Estados Unidos, siempre en la óptica que debía primar la estabilidad de la empresa. Entiendo que, por las últimas conversaciones que tuve, esta se va a mantener. Sin la licencia la empresa no funciona”, indicó.

El exgerente de Monómeros aseguró que, aunque las figuras cambien, es importante que el público sepa que la compañía prevalecerá.

"No importan las caras, lo que importa es cómo se apoya a la empresa con recursos, lo que implica disposición de materia prima y además hacer una cantidad de trabajos que vienen rezagados desde hace más de 10 años, los cuales iniciamos desde el año anterior, con las dificultades económicas que teníamos, pero queda una empresa con disponibilidad mecánica casi al 100%", sostuvo Rodríguez.

De acuerdo con Rodríguez, la empresa está liberada de deudas y la gestión fue ejemplar. “No hay pasivos trascendentes de la empresa, hay un inventario de productos y materia prima que respalda todo lo que se debe”.

El exgerente de Monómeros aseguró que la compañía está en la capacidad de cubrir el 40% del mercado de fertilizantes en la actualidad y con capacidad de crecer.

"Monómeros no dispone de créditos bancarios normales para cualquier empresa de esta naturaleza o de cualquiera para la adquisición de materias primas. Lo significativo es que la empresa logró mantenerse a pesar de esas dificultades", destacó Rodríguez.