Nicole Kidman explicó los motivos de su curiosa forma de aplaudir en los Óscar

Como en cada entrega de premios, hay momentos que quedarán grabados en la mente de los asistentes y televidentes.

Nicole Kidman no fue la excepción a esto, ya que su rara forma de aplaudir en la reciente edición de los Óscar generó todo tipo de comentarios, cada uno con distintas versiones de los posibles motivos de esto.

Con el fin de acabar con esos rumores, la actriz explicó en la radio australiana The Kyle and Jackie O Show que "estaba bastante apurada porque quería aplaudir. Si no lo hubiera hecho, habría sido peor. ¿A que sí? Todo el mundo se habría preguntado que por qué no estaba aplaudiendo”.

Además de esto, la artista dijo que llevaba unos enormes anillos que impedían que lo hiciera de manera ‘normal’.

“Era realmente difícil porque tenía ese enorme anillo que no era mío, pero era absolutamente precioso y estaba aterrorizada de dañarlo", añadió.

Si no lo vio o no lo recuerda, aquí tenemos el video:

