Video: la brutal batalla campal en el clásico escocés entre Rangers vs. Celtic este domingo
La derrota fue un golpe amargo después de que el Rangers dejara escapar una ventaja de dos goles al descanso.
Óscar Cortés es nuevo jugador del Rangers de Escocia: "Me siento muy honrado"
El exMillonarios seguirá su carrera en el fútbol escocés en donde espera retomar el gran nivel que tuvo en 2023. Óscar Cortés se mostró agradecido por la oportunidad.
Óscar Cortés, desconvocado de la Selección Colombia Sub 23: podría cambiar de equipo
El atacante Óscar Cortés se suma a una serie de bajas que tendrá la Selección Colombia para el próximo partido del Preolímpico que se disputará contra el combinado de Venezuela.
Alfredo Morelos no va más con el Rangers: se irá al final de temporada
A sus 26 años, el colombiano Morelos decidió no renovar con los escoceses y decidirá su futuro en las próximas semanas, con el interés de varios clubes europeos.
Liverpool no tuvo compasión con Rangers al golearlo 7-1 y acaricia octavos en la Champions
Firmono y Salah fueron los grandes protagonistas de la noche para la remontada del Liverpool.
Liverpool ganó al Rangers en el duelo de subcampeones europeos
Liverpool, que viene de ser subcampeón en la anterior edición de la Champions, sumó un nuevo triunfo en la competencia.
Después de 12 años Rangers regresa a la Champions League tras eliminar al PSV
El colombiano Alfredo Morelos no estuvo en el partido con el Rangers por decisión técnica.
Alfredo Morelos, excluido por Rangers para el partido clasificatorio de Champions League
El delantero Morelos es foco de críticas por sus comportamiento en la cancha. Con el Rangers lleva 7 expulsiones.
“No puedo descartar nada, River Plate es un gran club”: Mateo Cassierra
Cassierra actualmente juega en Rusia, pero por la guerra con Ucrania, analizará su futuro deportivo.
Santos Borré, presente en la final de Europa League: vea el gol con el que iguala frente a Rangers
Borré marco el gol del empate al minuto 70 del partido.