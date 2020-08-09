En vivo
Blu Radio  / Rangers FC

Rangers FC

  • Pelea campal entre hinchas del Rangers vs. Celtic
    Pelea campal entre hinchas del Rangers vs. Celtic
    Foto: captura de video redes
    Fútbol

    Video: la brutal batalla campal en el clásico escocés entre Rangers vs. Celtic este domingo

    La derrota fue un golpe amargo después de que el Rangers dejara escapar una ventaja de dos goles al descanso.

  • Óscar Cortés es nuevo jugador del Rangers.jpg
    Óscar Cortés es nuevo jugador del Rangers //
    Foto: X @RangersFC
    Fútbol

    Óscar Cortés es nuevo jugador del Rangers de Escocia: "Me siento muy honrado"

    El exMillonarios seguirá su carrera en el fútbol escocés en donde espera retomar el gran nivel que tuvo en 2023. Óscar Cortés se mostró agradecido por la oportunidad.

  • oscar cortes seleccion colombia afp.jpg
    Óscar Cortés con la Selección Colombia sub 20
    Foto: AFP
    Fútbol

    Óscar Cortés, desconvocado de la Selección Colombia Sub 23: podría cambiar de equipo

    El atacante Óscar Cortés se suma a una serie de bajas que tendrá la Selección Colombia para el próximo partido del Preolímpico que se disputará contra el combinado de Venezuela.

  • Alfredo Morelos Foto AFP.jpg
    Alfredo Morelos //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Alfredo Morelos no va más con el Rangers: se irá al final de temporada

    A sus 26 años, el colombiano Morelos decidió no renovar con los escoceses y decidirá su futuro en las próximas semanas, con el interés de varios clubes europeos.

  • liverpool foto afp.jpg
    Liverpool
    Foto: AFP
    Fútbol

    Liverpool no tuvo compasión con Rangers al golearlo 7-1 y acaricia octavos en la Champions

    Firmono y Salah fueron los grandes protagonistas de la noche para la remontada del Liverpool.

  • rangers liverpool foto afp.jpg
    Liverpool vs. Rangers
    Foto: AFP
    Fútbol

    Liverpool ganó al Rangers en el duelo de subcampeones europeos

    Liverpool, que viene de ser subcampeón en la anterior edición de la Champions, sumó un nuevo triunfo en la competencia.

  • rangers psv foto afp.jpg
    Rangers vs. PSV
    Foto: AFP
    Fútbol

    Después de 12 años Rangers regresa a la Champions League tras eliminar al PSV

    El colombiano Alfredo Morelos no estuvo en el partido con el Rangers por decisión técnica.

  • Alfredo Morelos.jpg
    Alfredo Morelos //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Alfredo Morelos, excluido por Rangers para el partido clasificatorio de Champions League

    El delantero Morelos es foco de críticas por sus comportamiento en la cancha. Con el Rangers lleva 7 expulsiones.

  • Mateo Cassierra Foto Twitter pfcsochi.jpg
    Mateo Cassierra //
    Foto: Twitter @pfcsochi
    Fútbol

    “No puedo descartar nada, River Plate es un gran club”: Mateo Cassierra

    Cassierra actualmente juega en Rusia, pero por la guerra con Ucrania, analizará su futuro deportivo.

  • Rafael Santos Borré.jpg
    Rafael Santos Borré
    Foto: AFP
    Fútbol

    Santos Borré, presente en la final de Europa League: vea el gol con el que iguala frente a Rangers

    Borré marco el gol del empate al minuto 70 del partido.

