Blu Radio Recetario sonoro de ingredientes en peligro
Ajoblanco malagueño
Prepararemos una entrada española cuyos sabores mediterráneos nos harán querer más y más: el ajoblanco malagueño... si es que elegimos comprar almendras después de explorar las implicaciones de su producción.
EN VIVO: Panna cotta de vainilla
En este episodio (en la que el audio nos traicionó) retomamos uno de nuestros ingredientes favoritos, la vainilla, para preparar una panna cotta, y respondemos preguntas de nuestros oyentes.
Soufflé de chocolate
Vamos a usar uno de los ingredientes más populares del mundo para preparar un postre que se infla y se desinfla cuando se le da la gana. Es un postre complicado, aunque no tanto como el cultivo mismo del cacao, la materia prima del chocolate.
Notas al margen
Mientras nuestros dos cocineros intentan no incendiar su cocina, repasamos algunas de las anécdotas que ustedes, nuestros oyentes, nos han compartido a lo largo de estos meses... además de la historia completa de cómo un pescador deportivo se enfrenta a un incansable atún.
Causa limeña
Pensando en tu comodidad, traemos a la mesa una receta deliciosa para cambiar la rutina de esa lata de atún eterna que guardas en la cocina: la causa limeña, una delicia de Perú fácil de preparar. Tan fácil que lo que va a ser realmente complicado va a ser... "abrir" la lata.
Khao tom mad
¿Conoces el khao tom mad? Suena difícil de pronunciar: es un postre tailandés que consiste en un pequeño envuelto de arroz dulce con trocitos de banano en su interior. Aunque el banano es un ingrediente común en nuestras cocinas, resulta que sus plantaciones han enfrentado amenazas durante décadas ... y todavía lo hacen.
Poutine canadiense
Las papas son uno de los regalos de América a la gastronomía mundial y, en esta ocasión, las vamos a usar para preparar una poutine canadiense, o sea, unas deliciosas papas fritas cubiertas por queso y una salsa a base de carne de res. ¿Qué papas elegimos?