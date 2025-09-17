Recetario sonoro de ingredientes en peligro

En el Objituario, el nuevo show de Loro Pódcast, sus invitados se preguntan si acaso no se merece una despedida esa bicicleta favorita que se oxidó en el patio, o ese reloj que heredamos de nuestros abuelos y que se rompió de un golpe, o la chaqueta que nos hacía ver tan bien y perdimos en un bus. Y cada semana, en breves relatos, las personas le dan un sentido adiós a esos objetos ausentes que significaron tanto. Este es tan solo el primer episodio de la temporada, que estrena nuevas historias cada miércoles. ¡Los invitamos a buscar y seguir el Objituario en su plataforma de pódcast favorita!