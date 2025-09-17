Live
Señal visual radio
Follow Us:
Trends:
TikTok
Motín en Funza
Sentencia a Farc
Millonarios

Advertisement

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Recetario sonoro de ingredientes en peligro

Recetario sonoro de ingredientes en peligro

  • Imagen Objituario.JPG
    HJCK

    Loro Pódcast presenta: Objituario

    En el Objituario, el nuevo show de Loro Pódcast, sus invitados se preguntan si acaso no se merece una despedida esa bicicleta favorita que se oxidó en el patio, o ese reloj que heredamos de nuestros abuelos y que se rompió de un golpe, o la chaqueta que nos hacía ver tan bien y perdimos en un bus. Y cada semana, en breves relatos, las personas le dan un sentido adiós a esos objetos ausentes que significaron tanto. Este es tan solo el primer episodio de la temporada, que estrena nuevas historias cada miércoles. ¡Los invitamos a buscar y seguir el Objituario en su plataforma de pódcast favorita!

  • Ep 10 Cafe-min.jpg
    Sebastián Márquez
    HJCK

    Tiramisú

    Este ingrediente es clave para preparar uno de los postres más ricos de la cocina internacional: el tiramisú. Es un postre que amamos y que nos hizo darnos cuenta de que el café se enfrenta a muchos peligros que hacen que su futuro sea, pues, incierto.

  • Ep 9 - Almendras-min.jpg
    Sebastián Márquez
    HJCK

    Ajoblanco malagueño

    Prepararemos una entrada española cuyos sabores mediterráneos nos harán querer más y más: el ajoblanco malagueño... si es que elegimos comprar almendras después de explorar las implicaciones de su producción.

  • Ep 8 Podcastinacion-min.jpg
    Sebastián Márquez
    HJCK

    EN VIVO: Panna cotta de vainilla

    En este episodio (en la que el audio nos traicionó) retomamos uno de nuestros ingredientes favoritos, la vainilla, para preparar una panna cotta, y respondemos preguntas de nuestros oyentes.

  • Soufflé de chocolate
    Sebastián Márquez
    HJCK

    Soufflé de chocolate

    Vamos a usar uno de los ingredientes más populares del mundo para preparar un postre que se infla y se desinfla cuando se le da la gana. Es un postre complicado, aunque no tanto como el cultivo mismo del cacao, la materia prima del chocolate.

  • Notas-al-margen-min.jpg
    Sebastián Márquez
    HJCK

    Notas al margen

    Mientras nuestros dos cocineros intentan no incendiar su cocina, repasamos algunas de las anécdotas que ustedes, nuestros oyentes, nos han compartido a lo largo de estos meses... además de la historia completa de cómo un pescador deportivo se enfrenta a un incansable atún.

  • EP 6 - Causa limeña-min.jpg
    Sebastián Márquez
    HJCK

    Causa limeña

    Pensando en tu comodidad, traemos a la mesa una receta deliciosa para cambiar la rutina de esa lata de atún eterna que guardas en la cocina: la causa limeña, una delicia de Perú fácil de preparar. Tan fácil que lo que va a ser realmente complicado va a ser... "abrir" la lata.

  • EP 5 - Khao tom mad-min.jpg
    Sebastián Márquez
    HJCK

    Khao tom mad

    ¿Conoces el khao tom mad? Suena difícil de pronunciar: es un postre tailandés que consiste en un pequeño envuelto de arroz dulce con trocitos de banano en su interior. Aunque el banano es un ingrediente común en nuestras cocinas, resulta que sus plantaciones han enfrentado amenazas durante décadas ... y todavía lo hacen.

  • Baklava
    Sebastián Márquez
    HJCK

    Baklava

    Hora de cocinar un baklava, un postre tradicional del Mediterráneo que nació en los palacios de sultanes del Imperio Otomano. Es un postre retador incluso cuando nos toca pensar qué tipo de miel vamos a usar.

  • Poutine canadiense
    Sebastián Márquez
    HJCK

    Poutine canadiense

    Las papas son uno de los regalos de América a la gastronomía mundial y, en esta ocasión, las vamos a usar para preparar una poutine canadiense, o sea, unas deliciosas papas fritas cubiertas por queso y una salsa a base de carne de res. ¿Qué papas elegimos?

LOAD MORE

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement