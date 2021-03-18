Publicidad

Reunión Trump - Zelenski
Hamás
Valeria Afanador

Blu Radio  / Tanzania

Tanzania

  • Derrumbe de mina de oro deja al menos 25 personas atrapadas en Tanzania
    Foto: imagen generada en Image fx
    Mundo

    Derrumbe de mina de oro deja al menos 25 personas atrapadas en Tanzania

    Aumenta la preocupación debido a que aún no se ha podido establecer contacto con al menos dos de los tres pozos.

  • Tanzania.jpg
    Accidente Tanzania
    Foto: AFP
    Mundo

    Video: 19 personas muertas, luego que un avión se estrellara en el Lago Victoria en Tanzania

    Al menos 19 personas perdieron la vida en un accidente cuando un avión que transportaba a decenas de pasajeros se estrelló en el lago Victoria, en Tanzania.

  • Colombiano que duró 8 años preso en Tanzania.jpg
    Colombiano que duró 8 años preso en Tanzania //
    Foto: Presidencia
    Nación

    Llegó al país el colombiano que duró ocho años preso en Tanzania

    En la tarde de este viernes regresó al país Andrés Felipe Ballesteros después de quedar en libertad tras un largo proceso.

  • Chimpancé
    Chimpancé /
    Foto: AFP
    Mundo

    Día Mundial del Chimpancé: ¿Por qué se celebra esta fecha?

    La fecha se celebra desde 2018 y fue impulsada por el Instituto Jane Goodall.

  • fallecidos etampida israel .jpg
    imagen de referencia
    Foto: AFP
    Mundo

    Las estampidas más letales de los últimos diez años

    Conozca las estampidas al rededor del mundo que han sido más impactantes en la última década.

  • Tanzania, estampida
    Tanzania
    -/AFP
    Mundo

    Estampida en homenaje a presidente de Tanzania, muerto por coronavirus, dejó 45 muertos

    John Magufuli, de 61 años, murió el 17 de marzo por coronavirus, enfermedad en la que no creía

  • John Magufuli
    John Magufuli
    SIMON MAINA/AFP
    Mundo

    Murió de COVID el presidente de Tanzania, que nunca creyó en el coronavirus

    Se negó a imponer toques de queda y confinamientos, se refugió en la fe, rechazó las vacunas y pagó las consecuencias.