Llegó al país el colombiano que duró ocho años preso en Tanzania

Desde hace ocho años, Andrés Felipe Ballesteros Uribe, un colombiano de 36 años, permanecía privado de su libertad en una cárcel en Tanzania, África, sin una condena en su contra.

Ballesteros fue detenido solo por sospecha de tráfico de drogas en Dar es-Saalam, Tanzania, donde pasó varios años esperando una condena. “En el año 2017 llamaron a mi hermano para una diligencia judicial y la abogada defensora (de ese momento) nos indicó que llegó la hora de la libertad, pero, en realidad, era un engaño”, explicó el hermano de Andrés, Juan Carlos Ballesteros.

Después de una gestión liderada por el secretario Jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández, los Ministerios de Justicia, de Relaciones Exteriores y con la Embajada de Colombia en Kenia se logró un acuerdo entre los dos países para el retorno de Ballesteros.

🔴#Atención | A esta hora aterriza el avión que trae a Andrés Felipe Ballesteros, colombiano que estuvo privado de su libertad en una cárcel en Tanzania, África, y hoy es repatriado gracias a la gestión del Gobierno Nacional. pic.twitter.com/4E9gmBqsEx — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 21, 2022

A través de redes sociales, el hermano de Andrés Felipe Ballesteros contaba cada avance del proceso hasta que pudieron reencontrarse este viernes.

Lo logramos ! pic.twitter.com/UUuC190Fi2 — Psicoterapeuta Juan Ballesteros (@PsicoterapeutaB) October 21, 2022

“Me siento muy feliz porque hace mucho tiempo no sabía que era la libertad. Es un sueño que se cumplió cuando me bajé del avión, creo que va a ser muy emocionante cuando salga, mi familia me está esperando: mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hijo”, señaló emocionado Ballesteros antes de salir del aeropuerto El Dorado a encontrarse con su familia.

