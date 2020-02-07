Blu Radio Wikipedia
Así funciona Grokipedia, la copia de Wikipedia que lanzó Elon Musk
Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido un crítico habitual de Wikipedia. En 2024, acusó al sitio de estar "controlado por activistas de extrema izquierda".
"Acusaciones del abogado Del Río parecen sacadas de Wikipedia": expresidente Álvaro Uribe
El expresidente Álvaro Uribe, luego de rendir versión en la Fiscalía sobre la masacre de El Aro, dio una rueda de prensa en la rechazó las acusaciones en su contra.
Rusia multó con 32.000 dólares a Wikipedia por brindar "información falsa" en su portal web
Según un tribunal, Wikimedia se negó a borrar dos artículos a solicitud de la Fiscalía rusa, por lo que el regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, inició una causa administrativa en contra de la organización.
Marcela Reyes, indignada con Wikipedia por tildar la guaracha como “montañera” y “guisa”
La DJ colombiana aseguró que es una falta de respeto por un género que nació en Colombia.
Periodistas editarán información en Wikipedia sobre líderes sociales en Medellín
Serán 16 reporteros que se reunirán el próximo 19 y 20 de febrero para destacar esta problemática que vive el país.
Los desafíos que le esperan a Wikipedia tras sus primeros 18 años
La plataforma ha publicado a nivel global más de 48 millones de artículos en 300 idiomas.
Wikipedia lanza plataforma para combatir noticias falsas
Un ‘periódico’ colaborativo digital en lengua hispana que busca reinventar el periodismo
Wikipedia dice que no cederá en sus principios para entrar en China
La versión de portal en el gigante asiático está bloqueada desde hace 14 años.
Lo que hay detrás del apagón de Wikipedia
Las páginas de Wikipedia en castellano fueron suspendidas temporalmente y esa decisión la tomó la propia organización.
Wikipedia cerró para protestar contra propuesta de derechos de autor
Al intentar ingresar al portal aparece un comunicado en el que afirma que de aprobarse la propuesta se “dañaría significativamente la Internet abierta que hoy conocemos".