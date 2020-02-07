En vivo
Wikipedia

Wikipedia

  • Wikipedia
    Wikipedia
    Foto: AFP
    Tecnología

    Así funciona Grokipedia, la copia de Wikipedia que lanzó Elon Musk

    Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido un crítico habitual de Wikipedia. En 2024, acusó al sitio de estar "controlado por activistas de extrema izquierda".

  • Álvaro Uribe.jpg
    Álvaro Uribe
    Foto: AFP
    Judicial

    "Acusaciones del abogado Del Río parecen sacadas de Wikipedia": expresidente Álvaro Uribe

    El expresidente Álvaro Uribe, luego de rendir versión en la Fiscalía sobre la masacre de El Aro, dio una rueda de prensa en la rechazó las acusaciones en su contra.

  • Rusia - Vladimir Putin.jpg
    Rusia - Vladimir Putin
    Foto: AFP
    Mundo

    Rusia multó con 32.000 dólares a Wikipedia por brindar "información falsa" en su portal web

    Según un tribunal, Wikimedia se negó a borrar dos artículos a solicitud de la Fiscalía rusa, por lo que el regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, inició una causa administrativa en contra de la organización.

  • marcela reyes..png
    Marcela Reyes.
    Instagram.
    Entretenimiento

    Marcela Reyes, indignada con Wikipedia por tildar la guaracha como "montañera" y "guisa"

    La DJ colombiana aseguró que es una falta de respeto por un género que nació en Colombia.

  • 18028_BLU Radio. Periodismo / Foto referencia: opinionsur.org.ar
    BLU Radio. Periodismo / Foto referencia: opinionsur.org.ar
    Nación

    Periodistas editarán información en Wikipedia sobre líderes sociales en Medellín

    Serán 16 reporteros que se reunirán el próximo 19 y 20 de febrero para destacar esta problemática que vive el país.

  • 324945_BLU Radio. Wikipedia / Foto: AFP
    Foto: AFP
    Alexander Pohl/NurPhoto
    Tecnología

    Los desafíos que le esperan a Wikipedia tras sus primeros 18 años

    La plataforma ha publicado a nivel global más de 48 millones de artículos en 300 idiomas.

  • 311420_BLU Radio. Wikipedia / Foto: AFP.
    Foto: AFP.
    Tecnología

    Wikipedia lanza plataforma para combatir noticias falsas

    Un 'periódico' colaborativo digital en lengua hispana que busca reinventar el periodismo

  • 311420_BLU Radio. Wikipedia / Foto: AFP.
    Foto: AFP.
    Internet

    Wikipedia dice que no cederá en sus principios para entrar en China

    La versión de portal en el gigante asiático está bloqueada desde hace 14 años.

  • 284927_BLU Radio. Wikipedia / Foto: AFP
    Foto: AFP
    Tecnología

    Lo que hay detrás del apagón de Wikipedia

    Las páginas de Wikipedia en castellano fueron suspendidas temporalmente y esa decisión la tomó la propia organización.

  • 284928_BLU Radio. Wikipedia / Foto: AFP
    Foto: AFP
    Tecnología

    Wikipedia cerró para protestar contra propuesta de derechos de autor

    Al intentar ingresar al portal aparece un comunicado en el que afirma que de aprobarse la propuesta se "dañaría significativamente la Internet abierta que hoy conocemos".

