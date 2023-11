Acusaciones del abogado Del Rio parecen sacadas de Wikipedia: expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe rindió versión libre en la Fiscalía sobre de la masacre de El Aro y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Después de esta diligencia, en una rueda de prensa, afirmó que presentó diversas pruebas para demostrar que no tuvo conocimiento ni participación en la masacre ni en el asesinato.

Álvaro Uribe, en dicha conferencia, lanzó duras críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acusándola de intentar afectar su reputación. Afirmó que la llegada de Mancuso al país no es más que un intento de otorgarle impunidad a cambio de difamaciones para encarcelarlo.

“¿Sabes cuál es el abuso de la JEP? Sin ninguna verificación me afecta reputacionalmente. Yo creo que la traída de Mancuso a Colombia no tiene sino un objetivo y es darle impunidad a cambio de que maltrate mi honra en esa fabricación de infamias, para que a mí me pongan preso; ese es el único objetivo de la traída de ese bandido Colombia”, dijo.

El expresidente Álvaro Uribe desestimó las acusaciones del abogado Miguel Ángel del Río sobre su presunta implicación en el asesinato de Jesús María Valle, señalando que "parecen sacadas de Wikipedia".

"¿En qué consiste la mentira? La última reunión que tuvo conmigo fue en noviembre o diciembre del 96, es decir, unos 14 meses antes de que asesinaran a Jesús María Valle. ¿Cómo miente uno de los abogados de esta manera en unas audiencias judiciales? ¿Y su fuente es Wikipedia? Wikipedia también se equivoca", expresó Uribe sobre el abogado Miguel Ángel del Río.

Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas, comentó que la declaración de Álvaro Uribe fue más de lo mismo y que no confían en la Fiscalía, ya que el fiscal del caso es Javier Cárdenas, quien solicitó la preclusión en el proceso contra el expresidente. Del Río sostiene que cuenta con pruebas suficientes para pedirle a la Fiscalía que no precluya la investigación contra Uribe y solicitará a la JEP que traslade las pruebas del exparamilitar contra el expresidente al ente acusador.

Durante su declaración en la Fiscalía, el expresidente y sus abogados entregaron varias pruebas que, según ellos, demostrarían que el abogado Miguel Ángel Del Río y Mancuso se contradicen, y anunciaron que demostrarán su inocencia. El siguiente paso para el expresidente será que la Fiscalía decida si lo llama a indagatoria o si precluye la investigación en su contra, debido a las acusaciones realizadas por el exjefe paramilitar y designado gestor de paz Salvatore Mancuso.

