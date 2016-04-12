Blu Radio Wolfsburgo
Wolfsburgo
El Bayern Múnich ganó al Wolfsburgo y se mantiene líder en la Bundesliga
El equipo favorito al título arrancó bien su temporada, a pesar de haber perdido a su delantero estrella Robert Lewandowski.
Erling Haaland lidera al Borussia Dortmund a la victoria y se coloca en puestos de Champions League
Una cómoda victoria del Dortmund 6 a 1 sobre Wolfsburgo acerca al equipo amarillo a la Liga de Campeones.
Bundesliga: Sin Haaland, Dortmund venció a Ausburgo; Wolfsburgo cayó y se alejó más de la cima
Borussia Dortmund continúa segundo en la Bundesliga sin perderle la pisada al líder Bayern Múnich, que enfrentará este domingo 3 de octubre al Frankfurt de Santos Borré.
Bundesliga: Wolfsburgo es líder invicto y Hertha Berlín sale de los últimos lugares
Wolfsburgo tiene puntaje perfecto; Bayern Múnich y Borussia Dortmund completan los tres primeros puestos con diez y nueve puntos, respectivamente.
Dortmund remonta con doblete de Haaland y Wolfsburgo sigue líder con paso perfecto
Erling Haaland sigue reportándose con gol en Alemania; este sábado frente al Leverkusen anotó dos goles y dio una asistencia.
Atlético de Madrid vence al Wolfsburgo por su segundo encuentro de pretemporada
El conjunto 'colchonero' se enfrentará el próximo 4 de agosto ante el Cádiz en el Trofeo Ramón de Carranza
Con doblete de Haaland, Dortmund vence 2-0 a Wolfsburgo; Bayern sorprende con derrota en Bundesliga
El Mainz 05 fue el mejor equipo este sábado. En la primera parte recurrió a la presión alta y en los primeros 20 minutos metió al Bayern en su propio campo.
Bayern le ganó 3-2 al Wolfsburgo y se aferra al liderato en la Bundesliga
Bayern aumentó a siete puntos su ventaja sobre el Leipzig y dio un paso importante hacia su noveno título consecutivo de la Bundesliga.
El triplete perfecto de Lewandowski en la goleada 4-0 del Bayern contra Stuttgart en la Bundesliga
La victoria permite al Bayern llegar al partido clave contra el Leipzig, que se jugará tras la pausa de selecciones, con cuatro puntos de ventaja y con la posibilidad de dar un gran paso hacia el título.
Con doblete de Weghorst, el Wolfsburgo se mantiene en los primeros puestos de la Bundesliga
El neerlandés lideró la remontada del Wolfsburgo frente al Fráncfort (2-1) en el primer partido de la undécima jornada de la Bundesliga alemana.