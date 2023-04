"A leer más y a odiar menos": cuatro recomendados por la Feria del Libro de Bogotá

Nada más emocionante que sentir su olor, su aroma. Experimentar el toque tierno de sus páginas, poder palparlos y acariciarlos. Por eso me resisto a que ellos desaparezcan. Me refiero a los libros físicos, esos que me han acompañado desde siempre y que de alguna manera me permiten introducirme en nuevos mundos, recordar caminos recorridos y reconocer mi propia historia.

Por eso cada año espero con ansias la Feria del Libro de Bogotá. Esa caverna especial en la que los hacedores de los libros y los lectores se encuentran para entender que, aunque algunos nos consideren dinosaurios por preferir leer en papel, pues aún no ha llegado nuestra extinción. Pero bueno, creo que la magia de la Feria no es solo ese momento de elegir los libros que nos llevaremos a casa.

También es maravilloso poder conocer en voz de los autores las historias de cómo se forman sus libros. Es poder descubrir cómo nacen y evidenciar su acción en la vida humana. Pero, además, poder recordar que la lectura sigue teniendo un gran poder en la vida humana. Por esas tres razones me gusta ir como un simple lector que escarba entre las páginas, buscando un mensaje que lo sacie. Me encanta vivir la liturgia de los libros y de sus autores. Me gusta bailar con la música que producen.

Y por supuesto, también tengo la oportunidad de ir como autor a presentar mis libros, como este domingo, que estaré presentando Espiritualidad para Humanos a las 2:00 pm. Allí encuentro mi propia alquimia. Descubro matices nuevos. Porque los libros son siempre nuevos.

Espero poder disfrutar más de la Feria este año; y para quienes van, quisiera recomendarles tres libros que pueden acompañarlos: El primero es “Tú eres lo único que falta en tu vida”, de Borja Vilaseca; también “De tanto amarte, me olvidé de mí”, de Walter Riso, para intentar entender porqué las relaciones no funcionan; y, por último, “Cuando el tiempo se detuvo” de Ariana Neumann, una historia fascinante.

Confío en que la lectura nos hace mejores seres humanos y nos aleja de la violencia. A leer más, a odiar menos.