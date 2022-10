Amanecí admirando más al profesor Antanas Mockus: opinión del padre Linero

Admiro a Antanas Mockus. Creo que es uno de los políticos más importantes de la historia colombiana. Con sus propuestas, que nos hacen pensar el país de una manera distinta, con su estilo irreverente y novedoso, siempre impacta de manera decisiva nuestra cultura política.

Hoy amanecí admirándolo más, porque creo que ha asumido con dignidad y valentía su enfermedad. El senador acepta el reto que le exige ser congresista y no esconde las consecuencias físicas del mal de Parkinson que padece. En la enfermedad de las caretas, de los engaños, de lo perfecto estéticamente, de las apariencias, el profesor Mockus se presenta tal cuál es y sin miedo de exponerse.

Ahora, lo que no entiendo y solo tengo que reprochar, es volver esta situación de Mockus un motivo de burla. La verdad, este tipo de actitudes muestra lo peor de la condición humano. Sí, burlarse de la enfermedad de alguien no tiene ninguna explicación ni justificación alguna. Definitivamente, no se puede perder el sentido común expresado en el respeto por las debilidades y las vulnerabilidades de los demás.

Que quede claro, no todo vale. Necesitamos tener claras las más mínimas reglas éticas para expresar opiniones.

