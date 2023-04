Ayer el papa tomó la decisión de que las mujeres y los laicos puedan votar en el Sínodo. Para entender esto, creo que lo primero es dejar claro qué es un Sínodo y para qué sirve. Es un encuentro o una asamblea en la que se busca comprender las realidades que vive la Iglesia, desde el diálogo abierto y el conocimiento de cada uno de los asistentes. Es un espacio para tomar decisiones que ayuden a la institución a caminar junta.

Creo que este es un paso fundamental en la apertura de la iglesia a las mujeres. Aunque nos cueste aceptarlo, el pensamiento católico romano ha sido patriarcal. Con muchas de sus acciones a lo largo de la historia, ha desconocido los dones y capacidades que las mujeres pueden ofrecer en el orden sacerdotal. El papa, al permitirles que voten en el sínodo, no solo reconoce la función de los laicos en el mismo, sino que está rompiendo una de las enfermedades más graves de la institución como lo es el clericalismo. El cual no es más que esa creencia equivocada de que los clérigos son superiores al resto de la comunidad eclesial y a la vez reconoce el aporte de las mujeres.

Ahora, no basta con eso. Estoy seguro de que teológicamente es posible el orden sacerdotal para las mujeres. Pero creo que se tiene que ir dando paso a paso. Este es un buen primer paso. Ojalá entendamos que no hay una sola razón válida para excusar el machismo. Hay que propiciar espacios de equidad que hagan posible un mundo más sano. El pensamiento patriarcal destruye a las mujeres y a toda la sociedad.

En la iglesia, en las empresas donde los hombres ostentan siempre los mejores cargos, en nuestros espacios cotidianos, hay que exigir equidad. No podemos dejar que el clericalismo sea la regla. Debemos acabar con ese pensamiento que hace creer que una persona tiene más dignidad que otra simplemente porque tiene un rango particular dentro de una institución. La verdad es que la propuesta de Jesús no distingue razas, géneros ni estrato. Todos cabemos en su Iglesia, pero nos ha hecho falta entenderlo y predicarlo. Ojalá este paso que da Francisco nos lleve a una iglesia más abierta, una comunión de hermanos de igual dignidad.