Cantando la Tusa, el padre Linero defiende uso de la música para promover valores

Por: Redacción Digital BLU Radio

El padre Alberto Linero, a ritmo de 'La Tusa', canción de Karol G junto a Nicki Minaj, defendió el uso de la música para promover los valores en la sociedad. A su vez, destacó el caso de un sacerdote en México que cantó el tema musical durante su homilía.



Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias

"A mí no me gusta el reguetón, pero la música comunica, más que diversión, comunica valores. Sin apertura mental no se puede vivir en el Siglo 21, dijo Linero durante su columna en Mañanas BLU.

Lea también: No entiendo por qué algunos se alegran por las dificultades de Don Jediondo: Alberto Linero

"La verdad creo que es necesario hablar el lenguaje de las personas y compartir los valores del evangelio. Eso aplica en todos los espacios, es necesario romper barreras mentales y descubrir los valores que se están dando en la sociedad", enfatizó Linero.

Lea también: ¿Por qué en Medellín sí cuidan el metro? Alberto Linero sobre robos en el Pumarejo

Finalmente, Alberto Linero cerró su columna de este viernes indicando que "hay mucha gente no es feliz por ser prisionera de las formalidades".

Publicidad

Escuche la columna completa aquí:



undefined