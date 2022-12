Captura de exmagistrado Ricaurte marca un antes y un después en corrupción

Podría decirse que hay un antes y un después en materia de corrupción en Colombia, tras conocerse lo impensable: fue capturado anoche el hasta hace pocos días, "todopoderoso" mandamás de la justicia, el expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte.



La determinación de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, con apoyo permanente del CTI y en cabeza del fiscal general Néstor Humberto Martínez, llevaron adelante la primera de muchas duras batallas en este gigantesco escándalo:



Todo alrededor de Ricaurte y su captura estuvo marcado por la confusión, la incertidumbre y los rumores, incluso desde hace más de dos semanas, cuando ya comenzaba a esbozarse la teoría de que no sería investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara, sino por la Fiscalía, porque sus delitos habrían sido cometidos cuando ya no era magistrado.



Este miércoles, una vez salió de su cara a cara con Leonidas Bustos y Musa Besaile en la Comisión de Acusación, se encendieron las alarmas en torno a la posibilidad de que Ricaurte fuera capturado.



Nadie sabe de dónde salieron esas versiones iniciales, porque efectivamente estaba avanzando a esa hora la audiencia reservada en la que la Fiscalía estaba pidiendo la detención del exmagistrado Ricaurte, por lo que las sospechas surgen en torno a alguno de los participantes de esa diligencia, en los juzgados de Paloquemao.



Más adelante, en la tarde, cuando la noticia se daba por cierta, Ricaurte y su abogado llegaron al búnker de la Fiscalía, hacia las seis de la tarde, pero solamente para preguntar qué había en su contra. En ese momento, no había ninguna orden para detenerlo y por lo tanto pudo haber salido del búnker de la Fiscalía.



Ricaurte dejó su teléfono en la entrada del búnker y no pudo comunicarse con nadie más, hasta cuando a las 7:20 de la noche, el juez segundo de control de garantías que había asumido 14 horas antes el caso, dictó la orden de captura contra Francisco Javier Ricaurte Gómez, por considerarlo un peligro para la sociedad y para el proceso.



Ricaurte tendrá que responder hoy ante un juez en Paloquemao por los delitos de: concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada.



Hoy, el arrogante Francisco Ricaurte, el dueño de la justicia y de los puestos en la rama en Colombia, está tras las rejas, compartiendo celda con Gustavo Moreno, quien según la justicia fue su compañero de oficina de abogados y de andanzas criminales.

Le puede interesar: Exmagistrado Francisco Ricaurte será juzgado a través de la justicia ordinaria



Hoy Francisco Ricaurte, quien habría sido quien puso a Gustavo Malo en la Corte Suprema, el socio de Leonidas Bustos, el hombre que habría pedido los 2 mil millones de pesos a Musa Besaile, debe contarle al país, hasta donde llegaron las putrefactas aguas de la corrupción, que hoy carcomen al sistema.

