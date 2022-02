Caso Drayke Hardman: cinco acciones urgentes que deben tomar los padres contra el bullying

Hay noticias que como sociedad nos rompen y que deberían sacudir nuestras estructuras. Ayer leí una de esas a las que no puede encontrársele explicación y que dejan una profunda tristeza y mucho que pensar sobre la manera en la que estamos viviendo; esta es la del suicidio de Drayke Hardman, un niño de 12 años que decidió quitarse la vida por causa del bullying que sufría por un compañero de clases. Seguro muchos salen a decir que se trata de una generación de cristal y que eso en el pasado no sucedía, lo cual no es más que una excusa para justificar lo injustificable.

El matoneo es más común de lo que parece, y es un tema en el que siempre hay que pensar, sobre todo ahora que los niños están retornando a la presencialidad; no olvidemos que según cifras del portal de Psicólogos Bogotá, en América Latina 7 de cada 10 niños sufren de este flagelo, ya sea por una burla que parece inofensiva o un acoso constante y fuerte; y en nuestro país la cifra según La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, dice que 1 de cada 5 niños es acosado, sin contar los casos que por miedo no se registran.

Los padres de familia deben ser capaces de estar listos para acompañar a sus hijos en el proceso educativo, y creo que por lo menos pueden pensar en 5 cosas para sacarlos adelante en medio del ambiente hostil del bullying:

Primero, deben fortalecer la autoestima de sus hijos y hacerles conscientes de que ellos son personas valiosas, con cualidades y que nada ni nadie puede hacerles creer lo contrario.

Segundo, hay que tener una muy buena comunicación y un contacto siempre cercano que les permita evidenciar cualquier cambio en su comportamiento. Necesitan saber las cosas que les están afectado a sus hijos.

Tercero, deben brindarles herramientas para que asuman con responsabilidad una actitud de resolución de conflictos.

Cuarto, se necesita estar en constante contacto con el colegio, con los profesores y los otros padres de familia para generar redes de apoyo.

Y quinto, hay que acompañar a los hijos para que no sean “matoneadores”.