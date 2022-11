Daniella Álvarez me hizo volver a creer que no podemos sucumbir: Linero

No me acostumbro al dolor humano, a pesar de que he acompañado a personas a morir mientras oro por ellas, a pesar de que he visto llorar a muchos ante la muerte de un ser querido y he escuchado las expresiones más desgarradoras que salen de corazones lastimados buscando sanación.

Por eso siempre estoy atento a encontrar testimonios de personas que no se dejan vencer por la tristeza de la enfermedad, por el dolor de la perdida y las heridas de la ausencia; ni se dejan arrinconar por las carencias y las profundas necesidades. He encontrado relatos bellos de superación, pero sobre todo he visto como la alegría siempre le gana a la fragilidad humana que busca someternos.

Ayer conversé con Daniella Alvarez, nuestra reina de belleza que hoy es testimonio de fortaleza luego de perder parte de su pierna izquierda. Su voz me transmitió la misma fortaleza, alegría y optimismo que expresa en sus publicaciones en redes. Ella es consciente del momento duro que vive, del dolor físico que experimenta, pero no da espacio a la derrota, al desánimo en su corazón.

No es un relato publicitario, no es un intento por evadir la realidad, ni una expresión frívola, es la lucha por no dejarse vencer, es la fuerza que emerge de un corazón agradecido, espiritual y fortalecido para seguir adelante en medio de la dificultad. Sus expresiones siempre amables, cariñosas, animadas y sonrientes, me hicieron volver a creer que no podemos permitirnos sucumbir ante ninguna situación y que siempre nos podemos revelar ante el ataque del dolor.

Oré con ella y por ella, pero sobre todo me sentí fortalecido por su testimonio. En su voz volví a escuchar a tantas víctimas de la guerra que no se han dejado ganar el corazón por la maldad, a tantos que siguen batallando por no desfallecer ante los embates de la dificultad. Después de ese momento la admiré más, la descubrí más heroína que antes, en ella, sentí un grito de esperanza para una sociedad que ha dejado que la violencia, la maldad, el desánimo y la injusticia se vuelvan costumbre. Ella es símbolo de que sí podemos.

Seguro su batalla apenas comienza, pero con la actitud que tiene, no sólo podrá volver a caminar pronto, sino que volverá a bailar como a ella le gusta. Sí, Daniella hoy es nuestra heroína.

