Dar propina es importante, es imposible ser feliz sin actuar con generosidad y justicia

La buena condición humana se expresa en la generosidad. Es decir, los seres humanos que aportan valor a la vida de los demás, siempre son generosos. No se puede ser feliz de manera individual, la felicidad existe en una buena red de relaciones en la que haya solidaridad, responsabilidad y servicio. En este contexto, entiendo eso que llamamos una “propina”, que es el reconocimiento que hacemos a la asistencia que alguien nos ha prestado.

En una pequeña suma de dinero, hacemos presente nuestro agradecimiento por esa atención. Está claro que, por lo menos en nuestro país, esta no es obligatoria. Es un ejercicio de generosidad que cada uno decide hacer. Por eso, entiendo la actualización que la Superintendencia de Industria y Comercio ha hecho sobre la manera en la que se le debe informar a los consumidores sobre los precios y la propina, exigiendo siempre la mayor claridad posible a los establecimientos de comercio.

Está claro que la propina no puede reemplazar el salario justo que le deben pagar a las personas que sirven. Pero también hay que entender que no se trata de una dádiva en el sentido de la lástima, sino que tiene que ver con una acción de reconocimiento, de demostrarle al otro la gratitud por su prestación.

Es una práctica muy nuestra acá en América. Recuerdo que alguna vez en Roma, un mesero me devolvió la propina y me dijo que a él le pagaban por el trabajo que estaba haciendo; debo decir que en un primer momento me alcancé a incomodar, pero entendí que era su visión cultural. Mientras tanto en Estados Unidos te dan hasta tres posibilidades de porcentajes de propina, y es visto como un desprecio el negarse a darla.

Hay muchos que tienen las mejores condiciones económicas y que podrían ser generosos, pero hacen de la tacañería su mejor característica, y creo que con ello expresan su negativa de construir una sociedad más justa. Dar propina cuando se tiene con qué, es reconocer el valor del otro y hacerle entender que su vida, su tiempo y su servicio, son importantes.

