Los primeros influencers que conocí fueron en el barrio Olivo de Santa Marta en el que me crie. Eran jóvenes mayores que yo, admirados por sus cualidades deportivas, sus conquistas amorosas y sus habilidades de liderazgo. Sus seguidores no pasábamos de 10 personas, pero éramos fieles y hasta copiábamos muchos de sus hábitos.

Hoy cuando se celebra el día del influencer, constato cuánto ha cambiado todo. Aquellos a los que se les reconoce una capacidad de influenciar a los otros no están cerca, no comparten la vida cotidiana con sus seguidores, ni siquiera los conoces y a veces ni les importa algo más allá de que le den un “me gusta” a sus publicaciones. Es que vivimos en la época de las redes sociales, que han achicado el mundo, pero a la vez han hecho que algunos valores cambien y se expresen muy extrañamente.

Por mi acción espiritual, algunos me consideran un influencer y la verdad eso me genera tres emociones fuertes: una de agradecimiento por el cariño y la apertura de dejar que una palabra que pronuncie o escriba sirva de fuente de reflexión. Otra de responsabilidad ya que sentir que los demás te asumen como referente te compromete a actuar con coherencia, ética, carácter y sabiduría. Y otra de deseo de prepararme más, de leer, de estudiar, de conocer más experiencias para que lo que se diga tenga el peso de generar preguntas, reflexiones y cambio en las personas. Ya que no me interesan los “me gusta” como tal, sino el efecto que pueda ocasionar en el proceso de formación de las personas.

Eso sí, espero siempre una actitud crítica de los seguidores. Gente que piense y se cuestione, que no trague entero. Algunos tienen influencers y líderes que confunden con dioses, a los que les creen todo, aunque evidentemente son ilógicos y mentirosos. El fanatismo es el peor enemigo de los influencers y de los seguidores.

Publicidad

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: