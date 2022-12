El fiscal general parece estar contra las cuerdas: opinión de Ricardo Ospina

El escándalo de Odebrecht pareciera tener contra las cuerdas al fiscal general Néstor Humberto Martínez, por los recientes hechos que no han quedado muy claros.



Lo último de este maremágnum se vivió ayer desde diferentes aristas, primero porque BLU Radio reveló uno de los contratos irregulares que había denunciado el fallecido Jorge Enrique Pizano, que curiosamente no está investigando la Fiscalía.



Se trata de un jugoso contrato por más de 11 mil millones de pesos relacionado con la Ruta del Sol II, la obra que ha causado mayores dolores de cabeza a Luis Carlos Sarmiento, a Corficolombiana y a Consol por haber sido socios con Odebrecht.

Vea también: No me puedo referir a conversaciones recibidas bajo reserva: Néstor H. Martínez



Es un contrato curioso porque lo hacen con una empresa, Presoam SAS, que originalmente se llamaba Sky Blessed y se dedicaba a algo completamente distinto: “fabricación de camisetas para toda la familia por mujeres en condición de vulnerabilidad”.



Pero además de los problemas denunciados por Pizano, la Fiscalía no lo ha investigado, dice que los brasileños de Odebrecht se llevaron la documentación a su país.



Entre tanto Gustavo Petro, intenta pescar en río revuelto y luego de afirmar que recibió la misma documentación que tiene en su poder BLU Radio, acusa a sectores políticos como el Clan Char y Cambio Radical de tener vínculos con la corrupción.



De la entrevista de anoche con Noticias Caracol quedan varias preguntas:



- ¿Tenía obligación de denunciar?



- ¿Fiscal ad hoc?



- ¿La Fiscalía tiene credibilidad para investigar las muertes del ingeniero Jorge Pizano y de su hijo Alejandro Pizano?

