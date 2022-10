El sufrimiento no es eterno, necesitamos llenarnos de esperanza: padre Linero

Ayer, los más de 1.300 millones de católicos del mundo celebramos la Pascua. Asistimos a las eucaristías que esta vez se hicieron, en su gran mayoría, a través de celulares, tabletas, computadores, por radio y por televisión. Sin duda la más apreciada fue la del papa Francisco, quien esta vez presidió los ritos con una Basílica de San Pedro vacía y con los muy pocos ayudantes que guardaban las distancias recomendadas para evitar cualquier contagio. Fue una ceremonia atípica, pero que logró transmitir la fuerza significativa de los símbolos.

El papa Francisco insitió en que este no es el tiempo de la indiferencia, ya que el mundo debe estar unido para enfrentar la pandemia. El sufrimiento no es eterno, necesitamos llenarnos de esperanza. Todo pasa. No es tiempo de quejarnos más, es tiempo de asumir la realidad que nos embarga.

