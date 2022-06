El voto es un tema muy personal, todo el mundo tiene derecho a su propia percepción y elección

Normalmente aprovecho los viajes en taxi para hacer momentos de oración mental o revisar el mail o el WhatsApp que siempre están llenos. Aunque ustedes saben que me gusta conversar, y no son pocas las veces en las que termino charlando con el conductor sobre futbol o de cualquier tema cotidiano. Pero en estos días, me impresionó la insistencia con la que un conductor me preguntaba por quién iba a votar; la verdad creo que ese es un tema muy personal, que nace en las convicciones y principios que cada uno tiene. Además, por estos días, en los que los ánimos políticos están crispados, cualquier respuesta que uno de, ocasiona una serie de críticas, de expresiones fuertes y hasta de intentos por obligarlo a cambiar el pensamiento o la posición.

Estoy convencido de que ese no es el camino, porque todo el mundo tiene derecho a tener su propia percepción social y política y actuar alineado con ella. Creo que es válido proponer argumentos con los que se exponga lo que se piensa, pero sin tratar de descalificar, ni mucho menos insultar al otro por su posición.

No podemos dejar que el ambiente de guerra de las redes se trasladé a nuestros espacios cotidianos. Ese maniqueísmo que lleva a creer que unos son los ángeles y otros los diablos no es cierto. Los seres humanos somos imperfectos y llenos de situaciones a mejorar. A mí me funcionan tres criterios para no olvidar eso:

1. Respetar a las personas y sus opiniones. No tienen por qué pensar, ni creer lo que yo pienso o creo. No podemos creernos dueños de la verdad y despreciar a los otros, ya que todos estamos en construcción.

2. Mantener el dialogo en el espacio de lo argumentativo, entendiendo que no puede ser llevado a lo personal, porque las personas valen más que cualquier argumento.

3. Tener conciencia de que convivimos, y que después del 20 de junio todos tendremos que jalar el carro nacional con distintas posiciones y criterios hacia el mismo objetivo.

Afortunadamente el conductor comprendió que no quería hablar de eso, y siguió con su perorata, pero sin esperar respuestas mías.