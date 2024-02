Es importante reconocer la importancia de cada tarea y expresar nuestro agradecimiento

En una sociedad donde todo se jerarquiza en función del poder y el dinero, a menudo resulta difícil valorar y agradecer el trabajo sencillo pero fundamental que realizan muchas personas.

Las dinámicas culturales se centran en aplaudir a los grandes líderes empresariales debido a su talento, sabiduría y capacidad de decisión, mientras que el trabajo doméstico de limpieza y servicio realizado por otras personas se menosprecia o se considera poco importante. Se olvida que todos tienen una función y una importancia en la vida de cualquier comunidad.

Por eso, me alegró encontrar la noticia sobre Maluma, uno de los artistas urbanos más importantes del mundo, quien en Kaseya Center se detuvo amablemente para tomarse una foto con una trabajadora del lugar. Durante la conversación, ella le dijo que se dedicaba a la limpieza, a lo que él respondió: "Muchas gracias por esa labor tan espectacular, muchas gracias por limpiar para que todos nosotros disfrutemos de los espacios. Gracias, bendiciones y gracias por ese trabajo tan bonito". Este gesto no debería ser noticia, debería ser algo común, pero tristemente no lo es. Muchos ignoran o subestiman este tipo de trabajo, y aún menos lo agradecen explícitamente a quienes lo realizan.

Considero que aquí hay una lección para todos nosotros. Es importante reconocer la importancia de cada tarea y ser capaces de expresar nuestro agradecimiento. Creo en el poder del agradecimiento: sana, fortalece relaciones, motiva el trabajo y eleva la autoestima. Nadie es menos digno que otro debido al tipo de trabajo que realiza. Si bien es cierto que hay misiones que implican la vida de otros o que determinan el destino de muchos, aquellos que nos atienden en la mesa, nos ayudan con la limpieza o cualquier otra actividad doméstica también merecen nuestro más sincero agradecimiento. Estoy seguro de que alguien que no es agradecido no es buena persona, aunque tenga todas los reconocimientos sociales posibles.