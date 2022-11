¿Es posible ser feliz en el trabajo?

Hablo con un amigo y me cuenta que no ha podido encontrar trabajo a pesar de todas las solicitudes y entrevistas que ha hecho. Lo dice casi que con angustia. Imagino que no sólo las limitaciones de no tener los recursos necesarios para vivir dignamente, sino también el no sentir que se está realizando en sus deseos más internos y habilidades desarrolladas, le genera esas emociones de tensión y preocupación. Me quedo con esa imagen y leo esta noticia: Seis de cada diez trabajadores colombianos no se sienten a gusto con su empleo actual. Por supuesto que me impresiona la paradoja: Los que no tienen trabajo sufren y los que lo tiene no lo disfrutan.

¿Por qué el 60% de los trabajadores colombianos no se sienten a gusto?

El último sondeo del Índice de Felicidad Organizacional de Iberoamérica, pone en primer lugar las afectaciones ocasionadas por la pandemia, el trabajo remoto impuso desafíos que golpearon la emocionalidad frente al trabajo, ya que causó la despersonalización y la distancia en los equipos de grupos acostumbrados a lo presencial, y ahora la vuelta a al cara a cara cotidiano, ha generado inconformidad frente a algunas costumbres que se habían ocasionado.

De todas formas, considero que no ser feliz en el trabajo es una manera de amargarse, y solo quedan dos caminos: o se buscan maneras de gozar lo que se hace, o toca plantearse la posibilidad de buscar otro espacio para continuar construyendo el proyecto de vida, porque está claro que donde no se es pleno, pues sencillamente ahí no hay posibilidad de construir nada.

Una de las cosas en las que más insisto cuando tengo la oportunidad de compartir experiencias de conferencias con trabajadores, es que mientras trabajamos estamos viviendo y quien desperdicia ese espacio de la vida no puede ser feliz .

Por supuesto que, además, se requieren jefes que entiendan el mundo de los empleados para saberlos dirigir y motivar a dar lo mejor. Algunos métodos agresivos del pasado no sólo desmotivan, sino que causan heridas indelebles en las personas. Necesitamos seres humanos sanos y felices, de esa manera sin duda se trabaja mejor.