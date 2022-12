Ese machismo, que algunos defienden, mata: opinión de Alberto Linero

Hemos insistido en todas las alteraciones emocionales que vivimos a causa de la situación generada por la pandemia. Desesperación, angustia, miedo, reacciones fuertes, gritos y otras manifestaciones de nuestro fuero interno que evidencian el impacto que ha tenido la cuarentena en nuestra salud mental.

Por eso, no me sorprendió que el estudio realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entre el 25 de marzo y el 11 de agosto, en todo el país, diera como resultado que en Colombia se han registrado 33.562 muertes violentas. Ni tampoco me extrañó que, por el machismo imperante, las mujeres sean las principales víctimas de todo tipo de agresiones fatales.

Publicidad

Espero que todos lo tengamos claro, ese machismo que algunos defienden, MATA. Las cifras son contundentes: en Colombia 19.782 mujeres, murieron luego de recibir agresiones físicas, psicológicas y económicas, en el periodo de tiempo analizado. Definitivamente para ellas el hogar no está siendo un lugar seguro, en ese ámbito 2.995 también murieron. La cuarentena exacerbó la violencia intrafamiliar, y claro, las mujeres fueron las mayores afectadas. De las 8.799 muertes que la violencia de pareja ocasionó, 7.592 víctimas fueron mujeres.

Si estas cifras reflejaran agresiones que son conducentes de muerte, estoy seguro de que sería mucho más alta, infortunadamente nos hemos acostumbrado a hacer de la violencia un método de resolución de conflictos, y cuando hablo de violencia me refiero a esas agresiones que van desde gritos, hasta golpes, pasando por indiferencia y subordinación económica.

No hemos querido entender que el machismo mata, y en muchas ocasiones intentamos hasta justificarlo, explicarlo, y en otros casos, creemos que sus manifestaciones más sutiles son inocuas. La única posibilidad que tenemos, es reconocer nuestra situación e iniciar un proceso de transformación mental y comportamental que nos haga relacionarnos desde la equidad, sin ninguna actitud condescendiente.

Publicidad

Sé que no es fácil y que implica mucha atención y esfuerzo, pero es necesario acabar con esta carga atávica. Imagino a más de uno impactado por estas cifras, pero tranquilos con los comportamientos agresivos y violentos que tienen en su hogar. Que nos quede claro que el amor no permite ningún tipo de maltrato, que a nadie se le puede tratar como si fuera inferior y que somos los únicos responsables de nuestras emociones, por eso tenemos que trabajar todos los días en controlarlas.

Escuche esta reflexión de Alberto Linero en Mañanas BLU:

Publicidad