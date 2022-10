Fajos de dinero, cultura del atajo y herencia del narcotráfico: opinión del padre Linero

No me quiero meter en política, ni en hacer análisis de las situaciones de la JEP, solo quiero decirles que me llaman la atención esas historias de fajos de billetes. En mi formación de hogar y en mis años de vida presbiteral, he entendido que la única forma de ser verdaderamente felices es trabajar duro y ver cómo los billetes llegan de uno por uno y no en grandes cantidades.

Insisto, no quiero detenerme en ningún caso, sino que quiero que como sociedad notemos que estos relatos están manifestando la situación ética en que nosotros nos encontramos.

Se nos ha hecho creer que la felicidad está en conseguir lo más rapidamente todo el billete posible, no importa cómo ni la calidad ética de los medios en que los consigamos. Es la cultura de la riqueza fácil que sin duda es una herencia del narcotráfico.

Necesitamos ser capaces de mostrar en nuestras acciones cotidianas que el discurso de la honradez, la honestidad y la bondad, no son palabras vanas, sino realidades que nos definen y mostramoa a diario. Nuestra sociedad no puede seguir haciendo del dinero lo único importante. Hay realidades más importantes que el dinero y que no brillan ni pesan, pero le dan sentido a la vida.

