Hay que educar y dar trabajo a los jóvenes: sin su aporte, peligra el futuro del país

Una de las paradojas que se presentan en las contrataciones de los jóvenes, es que no se logran fácilmente porque tienen poca experiencia, pero resulta que no la tienen porque no los contratan. Es tan cierta esta realidad que según el estudio “Escasez de oportunidades laborales” de ManpowerGroup, en nuestro país el 85% de los jóvenes tienen dificultad para encontrar trabajo, y una de las principales causas es la falta de experiencia.

Esta es una situación que debe preocupar, y a la cual se le tiene que dar una respuesta sólida y planeada como país, por todo lo que representan los jóvenes en posibilidades de producción y creatividad. Una nación no se puede dar el lujo de despreciar ese aporte, porque esto sería comprometer su futuro.

Necesitamos que ellos tengan una formación y capacitación que responda a sus perfiles y a las necesidades de las empresas, pero a la vez también encontrar maneras de agilizar su ingreso al segmento productivo. Aquí hay que comprender el impacto emocional que tiene para ellos el no sentirse incorporados en proyectos.

Pero, por otro lado, otra cifra que preocupa es la de los llamados “ninis”, es decir, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Según el DANE, entre noviembre de 2021 y enero del 2022, se registraron 11.352.000 jóvenes en edad de trabajar. De ellos, 3.120.000 no estudiaban, ni se encontraban ocupados.

Según el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, este fenómeno puede contribuir de manera directa a la transmisión de la desigualdad de una generación a otra, lo cual hace que se abra más la brecha de inequidad. También se asocia esta problemática al crecimiento de la delincuencia y la violencia, porque estos jóvenes son más propensos a ser reclutados por grupos ilegales. Para América Latina esto significa un riesgo, ya que, según el Banco Mundial, si no se atiende el problema: “La proporción de niños y personas mayores en relación con la población en edad de trabajar llegará, pronto a un mínimo histórico”

Ahora, cuando se piensa en tantos planes para responder a las necesidades de los trabajadores del país, este tema tiene que ser frontal.

