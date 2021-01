Hemos caído en una dinámica de ansiedad, hay que vivir el presente: Alberto Linero

A pocos días de acabarse el mes de enero, Alberto Linero habló sobre cómo “el tiempo va pasando” y en muchas ocasiones, la gente no cumple sus proyectos por no vivir el día a día y preocuparse por cosas que no han ocurrido.

“Lo primero que tenemos que aceptar es que somos seres temporales. El tiempo va pasando y nada lo detiene, a veces no lo asumimos así y eso nos genera ciertas amarguras”, comentó.

Linero también dijo que la ansiedad es un sentimiento que se ha convertido en una dinámica, pues ahora las personas solo piensan en cosas futuras sin darse cuenta de lo que pasa en el presente.

“Hemos caído en una dinámica de la ansiedad en la que no hemos llegado a septiembre y ya estamos pensando en la noche de brujas y, luego en Navidad, siempre vivimos en el futuro. Hay que vivir el presente, cada día”.

Añadió que para llevar una vida tranquila y sin angustias, hay que “acabar con esa ansiedad que nos lleva a no disfrutar el hoy por estar pensando en el mañana. Hay que trabajar para hacer proyectos porque el tiempo pasa rápido”.

“Mucha gente dice que se le pasó el tiempo y no hicieron nada, hay que organizar las cosas, horarios y esquemas de trabajo y vivir el presente”, puntualizó.

