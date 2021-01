No se puede tolerar, uno no puede aplaudir a los corruptos: Alberto Linero

Alberto Linero se animó para hablar sobre cuáles serían los problemas que causan la corrupción y se refirió a cuál sería la propuesta para solucionar estos problemas en el país.

Linero comentó que la corrupción se da por niveles, desde lo más bajo y así sigue aumentando. Por eso es importante “ser coherentes con los valores”.

“Lo primero es entender que hay niveles de corrupción. La propuesta es que todos tendríamos que comenzar a vivir desde la honestidad y ser coherentes con los valores que decimos tener. La corrupción viene desde los niveles más bajos y va subiendo”.

Además, afirmó que estas acciones se están juzgando como algo normal y “comenzamos a acostumbrarnos a ir en contra de la ley, a hacerle el atajo a la norma y a irnos por detrás de lo que es éticamente valido”.

Por último, señaló que a los corruptos no hay que aplaudirles dichas actuaciones y que hay que aplicar una sanción a estas personas.

“No ser amables, no ser tolerantes con la corrupción, uno no puede aplaudir a los corruptos. Es que en este país decimos que la gente tramposa, ratera, es audaz, no, es una rata que es distinto. Tiene que haber una sanción social”.

Publicidad

Añadió que para acabar la corrupción “no hay una fórmula, pero tenemos que ir construyendo”.

Escuche la opinión completa de Alberto Linero en el audio adjunto: