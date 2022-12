¿Hubo ofrecimiento de dinero para cambiar versiones de testigos a favor de Uribe?

Para comprender los alcances del llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe hay que dividir el escándalo en dos partes, una jurídica y otra política.

En materia judicial, el punto de partida de esta determinación es una denuncia hecha ante la Corte Suprema por Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, quien afirmó el pasado 22 de febrero que Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar, hijo del mayordomo de la Hacienda Guacharacas, había sido contactado por un amigo suyo que vive en Neiva, vía Whatsapp, diciéndole que "hay un man muy grande que quiere hablar referente a ese chicharrón... me llegaron de parte del ex, pues para que hable con usted directamente del ex" y agrega que en dicho mensaje se menciona al "viejo Cepe".

Según el abogado Villalba, dicho personaje le manifestó a Monsalve que "el presidente del Centro Democrático del Huila, una persona de apellido Prada... lo abordó y le pidió que tramitara con él un video en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones".

Llama la atención que según el abogado, que lleva a la Corte lo dicho por Monsalve, ese video tenía que ser radicado con urgencia, "el viernes".

El amigo de Monsalve, según su propio testimonio, "dice que el vocero del CD, desde su teléfono lo puso en altavoz directamente a hablar con "el viejo", que era la voz del viejo y que este le manifestó que le ayudara con el video...

Qué tiene establecido la Corte:

- El senador Álvaro Hernán Prada fue la persona que contactó a Carlos Eduardo López Callejas, amigo de Juan Guillermo Monsalve y fue según la Corte quien le pidió convencerlo de hacer un video retractándose de sus declaraciones contra el expresidente Uribe.

- Diego Javier Cadena, abogado de narcotraficantes y paramilitares, fue quien entró a la cárcel La Picota para intentar entrevistarse con Juan Guillermo Monsalve.

- El 22 de febrero entraron a La Picota Diego Cadena, el condenado Enrique Pardo Hasche, Héctor Romero, abogado de Monsalve, Jaime Lombana y María Mercedes Williamson.

El grupo se divide y en una mesa quedan los abogados y en otra Pardo Hasche, Lombana y la señora Williamson.

Llega Monsalve a la mesa de los abogados y Cadena, quien dijo que actuaba en nombre de Álvaro Uribe Vélez le pidió firmar un documento previamente elaborado para presentarlo en el recurso de reposición interpuesto contra la apertura de indagación al expresidente por el cartel de falsos testigos.

"En contraprestación, Cadena Ramírez le ofreció a Monsalve Pineda presentar una acción de revisión sin cobrarle honorarios, gestionar a su favor mejores condiciones de reclusión y le sugirió solicitar públicamente seguridad para él y su familia, que él lo apoyaría", dice el documento.

En ese momento ya se han ido Jaime Lombana y María Mercedes Williamson y Pardo Hasche se une a la reunión de Monsalve con los abogados e interviene activamente para que Monsalve firme el documento, pero este se niega porque dice que no quiere incurrir en falso testimonio.

Según la Corte, Cadena visitó otras dos veces a Monsalve para obtener de su puño y letra un escrito "que le ofreciera disculpas al doctor Álvaro Uribe Vélez y afirmara que fue víctima de una falsa ilusión ofrecida por ese senador (Cepeda)", gestiones de las cuales el abogado Cadena informó de inmediato al expresidente Uribe.

- Según las pruebas, el expresidente Uribe ha buscado al exparamilitar Juan Carlos "El Tuso" Sierra para que desde Estados Unidos grabe un video declarando a su favor y también ha hecho contactos similares buscando desacreditar al mayor Juan Carlos Meneses, testigo en la investigación contra Santiago Uribe, su hermano, en juicio por homicidio y paramilitarismo.

- La Corte afirma que Uribe sigue utilizando los servicios del abogado Cadena, quien en colaboración con otras personas, ha contactado en diferentes cárceles y por fuera de ellas a exmiembros de grupos paramilitares para que "a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero", elaboren escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago.

Según los magistrados, los apoderados principal y suplente de Álvaro Uribe han presentado en dos investigaciones que tiene en su contra, solicitudes anexando videos y escritos supuestamente realizados de manera voluntaria, y todos coinciden en que las sindicaciones contra Álvaro y Santiago Uribe por paramilitarismo responden a actuaciones de Iván Cepeda, pero según la Corte, "están orientados a desvirtuar los hechos que dieron origen" a la investigación.

- De acuerdo con la Corte, siguiendo instrucciones del doctor Álvaro Uribe Vélez, el abogado Diego Cadena contactó en la cárcel El Buen Pastor a la exfiscal Hilda Jeanet Niño para que se comprometiera a declarar en el juicio de Santiago Uribe que altos funcionarios de la Fiscalía se confabularon para acusarlo, a cambio de que le ayudaran a que la trasladaran a la Escuela de Caballería.

- Dice textualmente la Corte que se vislumbra la posible participación de varias personas, entre ellas del congresista Alvaro Hernán Prada "en el diseño y la ejecución de un plan orientado a desviar la atención de la justicia y, por esa vía, hacer incurrir en error las determinaciones frente a las imputaciones que pesan contra Alvaro Uribe y Santiago Uribe Vélez.

