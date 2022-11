¿Influenciadores?, ¿qué es esa vaina?

Cuando reviso mi historia personal, encuentro varios referentes que me influyeron decididamente. Mi abuela materna, mis padres, mi primer maestro y algunas otras personas que compartieron conmigo la vida y desde sus opciones existenciales, valores y maneras de vivir, me marcaron positivamente. Algunos autores que leí hasta el cansancio y que me mostraron ideas, argumentos y universos nuevos para mí. Con todo s establecí una relación desde la autoridad académica y moral que tenían.

Por eso no me queda claro entender el concepto de “influencer” como faros o referentes en la vida de tantos jóvenes hoy. No entiendo como alguien que no tiene un recorrido académico, o se ha destacado por sus valores, puede determinar con palabras y acciones la vida de los otros. Ni entiendo que a partir de situaciones que parecen ridículas, muchas personas terminen cambiando su comportamiento, pero la tecnología y en especial > redes sociales generaron esa nueva figura.

Alexandra Barrero los define como: “Personas capaces de cambiar hábitos de consumo o influir en decisiones de compra de otros gracias a que sus opiniones, preferencias o intereses son compartidas por una comunidad que los considera expertos en un tema concreto. Y son considerados influencers digitales porque crean y comparten contenido en redes sociales, interactúan con sus seguidores y son capaces de generar tendencias” cierro cita.

Entiendo que el mundo ha cambiado y que esos son los líderes hoy, pero creo que es necesario que a los niños y adolescentes se les forme en el pensamiento crítico para que puedan tomar posición frente a las publicaciones de estas personas, y para que su decisión de seguirlos no sea motivada simplemente por la moda o por las emociones, sino por argumentos concretos que puedan compartir.

No podemos luchar contra la tecnología, que ya invadió toda la cotidianidad, pero sí podemos propiciar herramientas en los niños y jóvenes para que no se dejen arrastrar por el esnobismo sin que sepan decir: “esto nos conviene o no”. Este miércoles, cuando es el día del influencer, espero que los padres de familia y los profesores entiendan que deben ser los principales influencer de sus hijos y estudiantes.