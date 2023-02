Miércoles de Ceniza: una oportunidad para ser mejores

Los seres humanos no somos perfectos, no somos absolutos y no podemos dejar que el orgullo, impulsado por el ego, nos haga creer que no tenemos nada que mejorar en nuestro comportamiento diario. El miércoles de ceniza es una oportunidad para interiorizar, tomar conciencia de nuestra condición y generar los planes de vida que nos permita ser cada día mejores seres humanos.

Ese es el sentido del camino cuaresmal: dar nuestra mejor versión, como dueños de nuestro proyecto de vida, siendo solidarios y respetuosos en nuestras relaciones interpersonales, cuidando el planeta como nuestra casa común y desarrollando nuestro espíritu. Dicho en términos religiosos se trata de identificarnos más con Jesús de Nazaret el modelo de ser humano para nosotros los cristianos.

Este proceso cuaresmal que comienza hoy con la imposición de la ceniza como una manifestación externa del proceso de cambio interno, tiene cuatro prácticas que ayudan en el objetivo de ser mejores humanos:

La oración entendida como una toma de conciencia de la dimensión espiritual y un diálogo íntimo, intenso y permanente con Dios. En esta práctica cada vez sabemos quiénes somos y que queremos en la vida. El ayuno como esa acción que nos permite tener control de nuestra vida y no dejar que nada de lo que nos produce placer nos domine y nos haga perder el sentido de la existencia. Se ayuna de aquello que sabemos tiene el poder de hacernos adictos y sus esclavos. Penitencia, entendida como el reconocimiento de que actuamos mal y necesitamos pedir perdón, propiciar reconciliación y comunión en medio de las diferencias. Limosna, no vivida como un hecho asistencialista ni un dar migajas sino como el asumir que nos necesitamos los unos a los otros y requerimos de la solidaridad como una forma de podernos complementar en la búsqueda de la felicidad.

Publicidad

La experiencia cuaresmal que se inicia hoy no debe ser una imposición religiosa ni una obligación espiritual sino una oportunidad de tener claro que queremos y podemos ser mejores y que para ello tenemos que trabajar en nosotros mismos. Cuaresma es entender que todos podemos ser felices si trabajamos en esas debilidades que nos conducen por el camino del dolor y la tristeza.

Le puede interesar: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios Óscar 2023?